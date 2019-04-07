親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

台灣關係法40年／雙橡園骨董文物運回台 才發現都被調包

「拒一國兩制遊行」嗆韓國瑜 高市府：不怕任何抹紅

運動筆記我的第二場超鐵226兒童節瘋跑北橫100k
健行筆記再訪我的初山~里龍山清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】
NBA最中肯標籤- Rashard Lewis賽事精華- 76人 vs. 公牛 (4月7日)

射箭／彭家楙射退「雷母」 開賽四連勝勝率百分百

2019-04-07 19:21聯合報 記者林宋以情╱即時報導

企業射箭聯賽元年第四輪，今天在國立體大射箭場續燃戰火。台南射箭隊彭家楙，6：2擊敗凱撒射箭隊、2017年台北世大運反曲弓女團銀牌隊友「雷母」雷千瑩，加上前三輪連贏甲山林譚雅婷、寒舍林佳恩和協會青年隊隋昀瑾，四連勝風光到手，勝率百分百超霸氣。團體總積分則還是由凱撒以92分排第一。

連續四場個人賽都獲勝，彭家楙說，「動作和心態沒有調整到最佳狀態，一上去還是會緊張，伸展動作不順，放箭時有點慢，希望能在全大運時，將狀況調整至高峰。」

中原大學企管系四年級的彭家楙，很開心有機會參加企業聯賽，「場地布置比照世大運規格，有架高台、大銀幕還有現場直播，這是一般國內賽不會有的體驗，這種國際賽的氛圍對選手來說是很棒的考驗和體驗。」

彭家楙五月全大運外，六月中旬將出征荷蘭世界射箭錦標賽，她說，「世錦賽是搶2020年東京奧運門票的重要比賽，希望我們能帶回令大家振奮的好消息。」

身經百戰的凱撒射箭隊「雷母」雷千瑩，肯定企業射箭聯賽對選手的幫助。「這是個可以互相學習的舞台，面對不同的隊友和全新的組合，大家在技術和想法上可以激盪出不同的火花。」

凱撒射箭隊92分續保領先，台南射箭隊83分躍居第二，協會青年射箭隊78分第三，甲山林射箭隊77分，寒舍射箭隊76分，台中銀行射箭隊62分。

企業射箭聯賽採五戰積分制，就是一隊在一天內連續比完個人賽、混雙和團體賽，亞奧運項目全練到，比賽距離採奧運模式70公尺，依序進行女子個人賽、男子個人賽、混雙、女子團體和男子團體，每位選手每場次僅能參加兩項。

企業射箭聯賽第五輪，接下來因為要錯開國際賽以及國內重大賽事，將先偃兵息鼓，6月1日和2日在原地重燃戰火。

凱撒射箭隊雷千瑩。圖／中華企業射箭聯盟提供
凱撒射箭隊雷千瑩。圖／中華企業射箭聯盟提供
分享
凱撒射箭隊以92分續保領先。圖／中華企業射箭聯盟提供
凱撒射箭隊以92分續保領先。圖／中華企業射箭聯盟提供
分享
台南射箭隊彭家楙在企業射箭聯賽元年女子個人賽四連勝。圖／中華企業射箭聯盟提供
台南射箭隊彭家楙在企業射箭聯賽元年女子個人賽四連勝。圖／中華企業射箭聯盟提供
分享

世錦賽譚雅婷
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

大馬羽賽／戴資穎直落二退山口茜 摘女單3連霸

2019-04-07 16:10

大馬羽球／改變東奧退休想法？戴資穎：暫不會

2019-04-07 16:59

大馬羽賽／男人間的約定 李宗偉曝與林丹悄悄話

2019-04-07 19:04

UFA／南華5：3退台體 隊史首晉四強收季軍

2019-04-07 18:45

大馬羽賽／王者回歸！「超級丹」林丹逆轉勝諶龍封王

2019-04-07 16:20

女足／東奧亞洲區第二輪資格賽 中華逆轉菲國收二連勝

2019-04-07 14:56

亞洲盃桌球／直落4拿第5 林昀儒寫台將最佳

2019-04-07 12:21

高球／打破86年禁忌 名人賽奧古斯塔球場首見女冠軍

2019-04-07 11:12

大馬羽賽／戴資穎東奧後退休？ 戴爸：支持女兒

2019-04-07 10:25

大馬羽賽／戴資穎今戰山口茜 挑戰三連霸

2019-04-07 00:49

散打搏擊／全國賽登場 創會理事長張恩煌誓言要辦百屆

2019-04-06 19:36

網球／大衛體育盃精英賽 14歲小將楊亞依封后

2019-04-06 18:42

羽球／預定東奧後退休 戴資穎：付出10年已足夠

2019-04-06 17:39

射箭／ 與教練「打勾勾」譚雅婷無懼病痛三拚奧運

2019-04-06 16:23

大馬羽賽／晉決賽 戴資穎笑答：怎麼到哪都在拚3連冠

2019-04-06 15:52

大馬羽賽／3連霸只差1步 戴資穎退陳雨菲晉決賽

2019-04-06 12:46

教練霸氣一句話 唇顎裂自由車小將重拾自信

2019-04-06 06:52

大馬羽賽／小戴克宿敵晉4強 今戰陳雨菲

2019-04-05 23:51
看更多

熱門文章

日職／連3天長打 火腿連敗王柏融卻讓西武害怕

2019-04-07 16:00

大馬羽賽／戴資穎直落二退山口茜 摘女單3連霸

2019-04-07 16:10

大馬羽賽／戴資穎東奧後退休？ 戴爸：支持女兒

2019-04-07 10:25

日職／此王非彼王 火腿洋投虧王柏融是王建民

2019-04-07 08:29

MiLB／被清出40人名單 曾仁和遭小熊指定轉讓

2019-04-07 06:21

NBA／皮爾斯發言惹爭議 韋德與妻子皆發文回應

2019-04-07 13:30

NBA／平賽季三分紀錄 柯瑞還有3場拚超越

2019-04-07 15:40

日職／王柏融3成13打擊率 暫居洋聯洋將第4

2019-04-07 08:12

MLB／林子偉本季首升大聯盟 出戰響尾蛇未先發

2019-04-07 05:54

NCAA／0.6秒驚奇逆轉 維吉尼亞闖冠軍戰

2019-04-07 08:47

NBA／告完創辦人 鮑爾和經紀人分手

2019-04-07 09:21

NBA／盼庫柯奇入選名人堂 皮本：他絕對夠資格

2019-04-07 13:01

大馬羽賽／戴資穎今戰山口茜 挑戰三連霸

2019-04-07 00:49

NBA／詹皇坦承復出過早 承諾將維持身心在奪冠狀態

2019-04-07 13:00

日職／火腿3成打者僅王柏融 教練看好串連攻勢

2019-04-07 10:13

NBA／詹皇電影招兵買馬不順？ 楊恩毛遂自薦軋一角

2019-04-07 13:40

NBA／希臘怪物缺席 公鹿搶60勝籃網擋路

2019-04-07 07:57

日職／王柏融打擊率首破3成 火腿唯一

2019-04-07 00:46

NBA／希爾傳訊息鼓勵楊恩 盼其再現並列新人王成就

2019-04-07 11:00

NBA／威廉森投入選秀？球探：他好比是屁股裝火箭的格林

2019-04-07 10:50

NBA／最終戰不像小飛俠 韋德：不會轟60分

2019-04-07 14:25

NBA／評現役最佳運球高手 哈德威點名華克簡單有效

2019-04-07 12:45

NBA／登西區龍頭 勇士差一步

2019-04-07 00:56

MiLB／遭中信解雇的短命洋砲 艾銳克首場就開轟

2019-04-07 09:32

MLB／紅襪添傷兵 林子偉本季首度升上大聯盟

2019-04-07 03:26

NBA／脫離老爸當家作主？ 外媒對鮑爾未來看法不一

2019-04-07 10:30

NBA／昔日灌籃王 拉文自行放假

2019-04-07 13:04

MLB／林子偉代打無表現 紅襪遭再見安吞第8敗

2019-04-07 12:07

NBA／大學母校將退休背號 湯普森校史第2人獲此殊榮

2019-04-07 12:30

中職／中信兄弟4連勝 目前戰績排第一

2019-04-06 20:30

MLB／楚奧特撐火力 天使不急著讓大谷翔平歸隊

2019-04-07 08:19

中職／僅敲4安贏桃猿 兄弟收2年來最長5連勝

2019-04-07 17:59

日職／王柏融3支1首獲敬遠保送 打擊率仍保3成

2019-04-07 16:08

SBL／例行賽明封關 達欣、裕隆將爭第四名

2019-04-06 21:15

日職／手傷無大礙了 陽岱鋼傷後首打席二壘打

2019-04-07 15:24

大馬羽賽／王者回歸！「超級丹」林丹逆轉勝諶龍封王

2019-04-07 16:20

中職／林智勝開轟2分砲 全壘打送給女兒

2019-04-07 00:27

NBA／巴特勒對老東家休兵 76人退公牛止敗

2019-04-07 11:44

大馬羽球／改變東奧退休想法？戴資穎：暫不會

2019-04-07 16:59

中職／中信兄弟衝到龍頭 周思齊讚球隊打出隊型

2019-04-07 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top