射箭／彭家楙射退「雷母」 開賽四連勝勝率百分百

2019-04-07 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



企業射箭聯賽元年第四輪，今天在國立體大射箭場續燃戰火。台南射箭隊彭家楙，6：2擊敗凱撒射箭隊、2017年台北世大運反曲弓女團銀牌隊友「雷母」雷千瑩，加上前三輪連贏甲山林譚雅婷、寒舍林佳恩和協會青年隊隋昀瑾，四連勝風光到手，勝率百分百超霸氣。團體總積分則還是由凱撒以92分排第一。

連續四場個人賽都獲勝，彭家楙說，「動作和心態沒有調整到最佳狀態，一上去還是會緊張，伸展動作不順，放箭時有點慢，希望能在全大運時，將狀況調整至高峰。」

中原大學企管系四年級的彭家楙，很開心有機會參加企業聯賽，「場地布置比照世大運規格，有架高台、大銀幕還有現場直播，這是一般國內賽不會有的體驗，這種國際賽的氛圍對選手來說是很棒的考驗和體驗。」

彭家楙五月全大運外，六月中旬將出征荷蘭世界射箭錦標賽，她說，「世錦賽是搶2020年東京奧運門票的重要比賽，希望我們能帶回令大家振奮的好消息。」

身經百戰的凱撒射箭隊「雷母」雷千瑩，肯定企業射箭聯賽對選手的幫助。「這是個可以互相學習的舞台，面對不同的隊友和全新的組合，大家在技術和想法上可以激盪出不同的火花。」

凱撒射箭隊92分續保領先，台南射箭隊83分躍居第二，協會青年射箭隊78分第三，甲山林射箭隊77分，寒舍射箭隊76分，台中銀行射箭隊62分。

企業射箭聯賽採五戰積分制，就是一隊在一天內連續比完個人賽、混雙和團體賽，亞奧運項目全練到，比賽距離採奧運模式70公尺，依序進行女子個人賽、男子個人賽、混雙、女子團體和男子團體，每位選手每場次僅能參加兩項。