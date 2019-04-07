大馬羽賽／男人間的約定 李宗偉曝與林丹悄悄話

2019-04-07 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



為了讓自己有更多時間復原準備，大馬「拿督」李宗偉缺席本次超級750系列賽馬來西亞公開賽，不過他仍出席場邊觀戰，並擔任男單冠亞軍頒獎嘉賓，台上與林丹寒暄許久，李宗偉事後透露兩人悄悄話，並互相承諾一起加油。

12度在馬來西亞公開賽奪冠，李宗偉去年因鼻咽癌缺席賽場，原訂此站回歸，但為了以更健康狀態出賽決定延緩復出時間。今日男單頒獎典禮上，原本在觀眾席上的李宗偉，被請到台上擔任頒獎嘉賓，全場球迷歡呼不斷，李、林兩人相會更讓球迷感動萬分。

李宗偉賽後恭喜林丹，表示這是他生平首次不是以對手的身分，一起出現在大馬羽賽的舞台，特別嘉賓更有著特別感受，隨後也在臉書自曝兩人悄悄話內容。

奪冠的林丹不忘先問候李宗偉身體狀況，李宗偉回應自己身體OK，「不好意思這次沒時間帶你去吃飯。」林丹則說不介意，但兩人仍共勉下回球場見。李宗偉說，「下次再約，一起繼續加油。」