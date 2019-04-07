UFA／南華5：3退台體 隊史首晉四強收季軍

2019-04-07 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



107學年度大專足球聯賽公開男一級，今天進行最終日賽事，率先登場的季軍賽，由「森巴軍團」組成的南華大學，成功撕裂對手防線，以5：3擊敗台灣體大，首度晉級四強就成功收下季軍。

南華大學足球隊的球員由巴西學生組成，場上球員清一色都是巴西人，今天開賽南華在第15分鐘就展開猛攻，在一分鐘內靠著黑能、維多各進1球，取得2：0領先，而台體雖獲得1次12碼罰球機會，由江信隆操刀卻被南華守門員猜中，不過江信隆很快將功折罪，第37分鐘在前場段球後成功破網，幫助球隊追回一球。

下半場台體大展開反攻，第55分鐘高偉傑成功扳平比數，不過台體大沒能享受太久扳平的喜悅，2分鐘後後防線再度出現狀況，在4分鐘內連丟2球，又陷入落後，儘管江信隆個人「梅開二度」幫助球隊追回1球，但在傷停補時時又出現禁區犯規，讓南華獲得12碼罰球機會，維多成功執行罰球，也澆熄台體大反撲氣勢。

儘管拿下勝利，賽後南華大學足球隊總教練杜登盛還是直呼：「心臟快要掉出來。」，他認為球隊防守還需要加強，「進球後我有提醒球員要放慢節奏，但他們還是想攻，這部分還要與球員做溝通。」

而台體大今年大專盃名次下滑一名，此役幫助球隊進了2球的江信隆對於自己12碼罰球未進感到有些自責，「那球如果進了，上半場可能就是平手局面，結局可能也就不會相同。」