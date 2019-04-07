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大馬羽球／改變東奧退休想法？戴資穎：暫不會

2019-04-07 16:59聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

戴資穎繼續表明東奧後退休。 新華社
戴資穎繼續表明東奧後退休。 新華社
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我國羽球「世界球后」戴資穎，今天在馬來西亞公開賽女單決賽，耗時40分鐘以21：16、21：19拍落日本女將山口茜，本季首冠到手也順利完成三連霸，賽後她接受當地媒體訪問時，再度被問到自己在2020年東京奧運後退役的決定，戴資穎說：「目前應該是不會（改變想法），但我會把心思放在這一、兩年比賽，先專注在這上面。」

首局戴資穎整路都取得領先優勢，僅用了17分鐘就拿下勝利，次局在戴資穎失誤偏多情況下，浪費開賽3：0領先，雙方11度戰成平手，在19平後連下2分，收下勝利。

賽後戴資穎開心的感謝所有到場替她加油的球迷，她說：「今天很開心能夠拿下大馬公開賽的冠軍，一下場大家就給足了我很大的信心，一直在這裡比賽都是很開心，謝謝大家幫我加油，很開心可以贏。」

戴資穎認為，山口茜是名失誤不多的選手，因此自己也不能發生太多失誤，否則就會出現像第二局一樣的狀況。她也談到現今女單球員的差異，戴資穎認為大家實力差別不大，最主要就是差在臨場表現，談到自己的優勢，戴資穎說：「自己的優勢可能就是女單打法比較特別一點，但相對來說我也是女單失誤最多的，這是我好跟壞的地方，希望可以綜合一下。」

昨天賽後戴資穎接受當地媒體訪問時，又被問到2020年東京奧運退休的問題，引發熱議，今天媒體再度詢問小戴是否會改變想法？戴資穎説：「目前應該是不會啦！但我應該會先把心思放在這一兩年的比賽，先專注在這上面。」

成功完成三連霸後，對於今年之後比賽的目標，戴資穎笑說會盡力，「我覺得自己回想起來去年的成績覺得滿不可思議的，希望今年我可以調整得更好。」

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