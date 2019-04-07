大馬羽賽／王者回歸！「超級丹」林丹逆轉勝諶龍封王

2019-04-07 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



林丹。 新華社 分享 facebook 兩度奧運金牌大陸名將「超級丹」林丹，今天在馬來西亞公開賽打出這兩年最具代表性一役，男單決賽頂住首局9：21劣勢，21：17、21：11逆轉勝同胞諶龍，宣告王者回歸，從大馬「拿督」李宗偉的手中接下金牌榮耀。

35歲的林丹近年戰績不佳，去年9度首輪淘汰，本季四站有兩站首輪出局，近兩年11次嘗到一輪遊滋味。去年唯一一冠是超級300系列賽紐西蘭公開賽擊敗印尼好手喬納坦（Jonatan Christie），但該站等級不高且大咖缺席，較具代表性仍是去年全英賽擊敗李宗偉、闖決賽最終敗給石宇奇。

不過林丹並未放棄2020年東京奧運目標，與鼻咽癌的李宗偉相約東奧再戰。林丹此站首輪拍退周天成，世界第2同胞石宇奇也敗在他拍下，決賽與前球王諶龍上演「大陸內戰」，林丹首局9：21讓出，但次局回神，變換節奏反倒以21：17扳平。

決勝局諶龍開賽失誤過多頻送分，反觀林丹攻防兩端掌握節奏，帶給對手不少攻擊壓力，6：4一次精采回擊，讓諶龍跪地撲球不及。後半段更是多次力量加速扣殺，13：7後連下6分擴大領先，場邊球迷幾乎一面倒替林丹加油，19：10連三板扣殺攻擊逼出冠軍點，最終再用連貫攻勢笑納勝利。