大馬羽賽／戴資穎直落二退山口茜 摘女單3連霸

2019-04-07 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



戴資穎。圖／Badminton photo提供（資料照） 分享 facebook 距離三連霸只差最後一步，我國羽球「世界球后」戴資穎今天在馬來西亞公開賽最終戰，面對世界排名第四的日本女將山口茜，耗時40分鐘，以21：16、21：19，完成三連霸。

今天戴資穎冠軍賽的對手是四強賽在「日本內戰」中擊敗奧原希望出線的山口茜，雙姝過去14度交手，戴資穎取得8勝6負的對戰優勢，上一次兩人交手就是在今年的全英公開賽四強，當時戴資穎在三局大戰中勝出。

過去兩人共4次在決賽中碰頭，在2018年全英公開賽、2017年亞錦賽及法國公開賽、2016年的丹麥公開賽，其中戴資穎只有在丹麥不敵山口茜。

今天雙姝展開生涯第15度交手，一開賽戴資穎就發動攻擊，打出一波6：1攻勢，雖然一度被對手追到1分差，戴資穎仍穩住陣腳，又連下4分拉開領先分差，戴資穎始終維持領先姿態，最終讓山口茜回球出界，以21：16先下一城。

握有一局領先優勢的戴資穎，一開局又連下3分取得領先，不過山口茜也試圖反攻，先是追成6平後雙方展開拉鋸，雙方共經過11度平手，在19平後靠著斜線殺球得分，取得1個冠軍點機會，戴資穎在網前放小球讓山口茜回球不及還倒地，驚險收下次局勝利，也成功完成三連霸