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高球／打破86年禁忌 名人賽奧古斯塔球場首見女冠軍

2019-04-07 11:12中央社 喬治亞州奧古斯塔6日綜合外電報導

卡普秋(左)在奧古斯塔球場奪得美國業餘女子高球賽冠軍。 路透
卡普秋(左)在奧古斯塔球場奪得美國業餘女子高球賽冠軍。 路透
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美國選手卡普秋今天擊敗墨西哥的法西，在美國女子業餘高球錦標賽（Women's Amateur）封后，也成為奧古斯塔國家高球俱樂部歷來首見的女性冠軍。

以舉辦名人賽（Masters）著稱的奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）1933年啟用，過去女性止步，直到2012年才有女性會員，此次的美國女子業餘錦標賽是首次有女性在這裡同場競技。

同為21歲的卡普秋（Jennifer Kupcho）和法西（Maria Fassi）競爭激烈，卡普秋最後6洞抓下3個博蒂與1隻老鷹，最後1輪交出低於標準桿5桿的67桿，以54洞206桿成績奪冠，法西則是連3輪交出70桿，總桿210桿。日本小將安田祐香（Yuka Yasuda）與菲律賓的笹生優花（Yuka Saso）並列第3，總桿214。

卡普秋賽後表示：「真的太驚人了，能完成那樣的表現真的好棒，我樂到沒法形容了。」

法西則說：「結局我不喜歡，但可以首次踏上奧古斯塔還是很棒。我真的很開心，我們打了很棒的高爾夫，真的是夢想成真。」

這場賽事有72名選手參加，前36洞在鄰近的冠軍高爾夫俱樂部（Champions Retreat）舉行，成績最好的前30人才能出線，進入在奧古斯塔國家高球俱樂部的最後18洞賽事。

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