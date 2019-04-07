大馬羽賽／戴資穎東奧後退休？ 戴爸：支持女兒

2019-04-07 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎今天要挑戰馬來西亞公開賽3連霸。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook 我國「世界球后」戴資穎昨天打下馬來西亞公開賽決賽門票，離3連霸只差最後一步，賽後卻提到打算東京奧運後退休，引發不少討論，在高雄老家為女兒加油的「戴爸」戴楠凱表示，沒和小戴討論過相關話題，但女兒的想法，家人會全力支持。

小戴昨天受訪提到，若能在奧運奪牌，羽球生涯就會更完整，但不論結果自己都有退休打算，「我為羽球付出10年時間，對我來說已經足夠。」

帶著戴資穎進入羽球世界的戴楠凱補充說，小戴投入羽球的時間更久，光是參加國際賽，早已超過10年，「她小學六年級就出國比賽了，還是媽媽帶著出去的，那時候年紀還小，都吃很少分。」6月要滿25歲的小戴，早在小六就升上甲組，2007年越南挑戰賽是她的國際賽首戰，同年還曾參加印尼挑戰賽，距今已經12年。

女兒常年海外征戰，打下無數榮耀，身上卻也累積不少傷勢，看在家人眼中是驕傲也是不捨，「十幾年，很久了，應該夠了。」戴楠凱表示，不管女兒決定為何，家人都會當她最大後盾，「現在也不用想太多，在有的時間就對於羽球盡心盡力。」

小戴本周打進馬來西亞公開賽4強，就確定穩住「世界球后」寶座，昨天更以直落2拍下大陸女將陳雨菲，報了上月全英公開賽決賽落敗的一箭之仇；尋求3連霸最終戰，小戴預計台灣時間下午3點碰日本好手山口茜，這場女單頂尖對決也是今天5戰中唯一沒有大陸選手的決賽組合，包括男單、女雙和混雙都是上演「大陸內戰」，男雙也有李俊慧／劉雨辰當大陸代表。