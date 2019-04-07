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大馬羽賽／戴資穎今戰山口茜 挑戰三連霸

2019-04-07 00:49聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

戴資穎網前回擊對手。 歐新社
戴資穎網前回擊對手。 歐新社
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上個月在全英公開賽挑戰女單三連霸失利，就是敗在大陸好手陳雨菲手下，昨天我國羽球「世界球后」戴資穎在馬來西亞公開賽女單四強賽完成甜蜜復仇；她只花卅四分鐘，以廿一比十四、廿一比十九拍落陳雨菲，今天將與世界排名第四的日本好手山口茜爭冠，挑戰三連霸且是今年首冠。

戴資穎冠軍賽的對手是在「日本內戰」中擊敗奧原希望出線的山口茜，雙姝過去十四度交手，戴資穎取得八勝六負的對戰優勢，上一次兩人交手就是在全英公開賽四強，當時戴資穎在三局大戰中勝出。兩人曾在二○一八全英公開賽、一七年亞錦賽及法國公開賽、一六年的丹麥公開賽，共四次在決賽中碰頭，小戴只有在丹麥不敵山口茜。

昨天的四強賽首局末段戴資穎連拿六分奠定勝基，只用了十四分鐘就拿下首局，次局出現較多失誤，不過球后仍在落後中穩住陣腳，在十七比十八後連下三分，率先取得賽末點，最後讓對手回球掛網。

賽後戴資穎表示，首局自己打得比較積極，失誤也比較少，不過次局「老毛病」又犯，導致失誤過多。而距離在大馬完成三連霸只差最後一步，戴資穎也被問到是否有信心達成連霸？她笑著說：「我沒有想太多，怎麼到哪裡都在三連冠，我覺得我盡力就好了。」

戴資穎
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