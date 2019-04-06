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網球／大衛體育盃精英賽 14歲小將楊亞依封后

2019-04-06 18:42聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

年僅14歲的楊亞依今天在大衛盃封后。記者毛琬婷／攝影
年僅14歲的楊亞依今天在大衛盃封后。記者毛琬婷／攝影
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總獎金30萬元的108年大衛體育盃全國網球排名精英錦標賽，今天在台北網球中心進行最終日賽事，年僅14歲的楊亞依在女子組冠軍賽，以兩個6：3擊敗18歲學姊張庭霈，奪下今年台塑盃會內單打外卡資格；男子組則由23歲的尤承宇以6：3、7：6（7：4）拍落林維德，也拿下下周開打的華國三太子盃會內外卡門票。

目前ITF世界青少女排名還在200外的楊亞依，去年就在新加坡舉行的WTA年終總決賽中的WTA未來之星（WTA Future Stars）奪冠，也是這次比賽中女子組為二年僅14歲的球員，下個月30日才要滿15歲的楊亞依，兩年前遇到現任教練何智仁，讓她擺脫曾8個月沒有教練空窗期的低潮。

楊亞依因父親楊舉煌本身就是網球教練緣故，3歲就開始接觸網球，不過國小時由於心理層面不佳的原因，比賽中常常緊張，導致成績並不理想，「爸爸是我的啟蒙教練，兩年前他去中山國小當教練後，曾遇到8個月沒有教練的空窗期，當時狀況真的差到一度想要放棄，好在遇到現在的教練（何智仁），我非常感謝他，他在心理層面這塊幫助我很多。」

在何智仁的教導下，楊亞依也逐漸嶄露頭角，師徒也經過一段時間的磨合，找到平衡點，「我不允許亞依使用手機，並要求她調整日常作息，一開始當然會很反彈，但我希望她的反彈是彈到對的地方去，但也好在有亞依家人的支持，加上新元資本、台塑的贊助，讓我們無後顧之憂的進行訓練。」

楊亞依與何智仁也寫下共同目標，要朝四大滿貫賽事前進，何智仁說：「希望今年青少女排名能打進前50，甚至是前30，至於四大滿貫則是希望能以直接取得會內資格為目標，希望今年美網就能參賽。」

尤承宇奪下三太子盃單打會內門票。記者毛琬婷／攝影
尤承宇奪下三太子盃單打會內門票。記者毛琬婷／攝影
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