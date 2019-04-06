射箭／ 與教練「打勾勾」譚雅婷無懼病痛三拚奧運

2019-04-06 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣射箭好手譚雅婷。圖／中華企業射箭聯盟提供 分享 facebook 去年11月底譚雅婷在家中不慎踩空樓梯，導致左手小指掌骨骨折，加上最讓她困擾的足底筋膜炎，儘管病痛和受傷接踵而來，但譚雅婷進軍2020東京奧運的決心從未動搖，她說：「我和教練約定，要第三度拼進奧運。當務之急，是找到和困擾多年的足底筋膜炎和平共處方式，調整心態和訓練方式，彌補體能回不去的缺口。」

企業射箭聯賽元年今天續在國立體大射箭場較勁，選秀狀元后譚雅婷披甲山林射箭隊戰袍出賽，第三輪在女子個人賽對到凱撒射箭隊蔡雨芝，輕鬆寫意連下三局，以6：0輕騎過關，狀況已明顯回溫。

去年11月在家中不慎受傷，這也是譚雅婷射箭生涯第一次開刀，持弓練習和做重訓時雖有影響，但真正困擾她的其實是2015年底起的足底筋膜炎，譚雅婷說：「醫生說我左腳足弓特別高，加上走路用力方式不正確，每踏一步都會不斷撞擊足弓造成劇烈疼痛，還說這有可能是遺傳，巧的是，這兩年我媽媽也出現足底筋膜炎症狀。」

甲山林射箭隊教練倪大智透露，在射箭選手中譚雅婷算是跑很多的，譚雅婷自己也説，在檢查之前，自己每天至少會跑步20分鐘約4公里，「跑步是我很重要的體能訓練，但自從足底筋膜炎發作之後，現在同樣跑20分鐘卻只能跑3公里左右。」

為了降低足底筋膜炎的影響，譚雅婷試著改變走路的方式，也穿著特製鞋墊來緩衝，但跑步量減少下體能已明顯下滑，譚雅婷也學會接受體能回不去的事實，試著調整心態來面對接下來的挑戰，「以前的我太在意分數，現在的我不求十分，只求動作流暢，我不想給自己太大壓力，只想跟著感覺走，放膽做自己。」

里約奧運射下銅牌，但譚雅婷始終有憾，她說：「我一直覺得個人賽有進前三實力，可惜沒能如願，一比完我就跟教練說：『我要拼2020東京奧運！』這是我們的約定，南韓有幾位名將比過三、四屆奧運，他們可以，我一定也可以！」