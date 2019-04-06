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大馬羽賽／晉決賽 戴資穎笑答：怎麼到哪都在拚3連冠

2019-04-06 15:52聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

戴資穎笑談挑戰三連霸。Badminton photo
戴資穎笑談挑戰三連霸。Badminton photo
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上個月在全英公開賽挑戰女單三連霸失利，就是敗在大陸好手陳雨菲手下，今天我國羽球「世界球后」戴資穎在馬來西亞公開賽女單四強賽完成甜蜜復仇，只耗時34分鐘，以21：14、21：19拍落陳雨菲，明天將與日本好手山口茜爭冠，挑戰三連霸。

今天戴資穎先握有一局領先優勢，在次局8：9後連下4分，重新要回領先優勢，不過局末戴資穎失誤偏多，又讓陳雨菲反超1分，戴資穎在17：18後連下3分，率先取得賽末點，最後讓對手回球掛網，收下首張冠軍賽門票。

賽後戴資穎接受馬來西亞媒體訪問時談到自己今天的表現，她表示第一局感覺自己打得比較積極，失誤也比較少，但第二局中自己又犯了過去相同的錯誤，導致失誤過多。

短短一個月內再度交手陳雨菲，戴資穎順利甜蜜復仇，她表示自己在這段時間內並沒有做什麼改變，「我沒有什麼改變吧！因為那麼短的時間內，大家一直都在交手，沒有辦法有太大突破，所以我覺得最重要的還是要看大家在場上的穩定性與反應吧。」

儘管賽前對戰陳雨菲握有11勝1負的對戰優勢，且是11連勝的狀態，加上今天的勝利，戴資穎又將對戰領先擴大，不過她坦言每次與陳宇菲交手時都非常不好打，「與頂尖選手交手時都很難打，因為大家都對彼此非常熟悉。」

距離三連霸只差最後一步，被問到是否有信心達成連霸？戴資穎笑著說：「我沒有想太多，怎麼到哪裡都在三連冠，我覺得我盡力就好了。」最後她也感謝所有到場替她加油的球迷，「謝謝大家每次我來到大馬比賽時都熱情為我加油。」

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