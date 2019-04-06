大馬羽賽／3連霸只差一步 戴資穎退陳雨菲晉決賽

2019-04-06 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



戴資穎拍落陳雨菲挺進冠軍賽。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook 尋求馬來西亞公開賽女單三連霸的我國羽球「世界球后」，今天四強賽遭遇上個月阻擋小戴在全英公開賽完成三連霸的大陸女將陳雨菲，戴資穎僅用了34分鐘，以21：14、21：19，順利完成甜蜜復仇。

上一戰拍落泰國強敵依瑟儂，挺進馬來西亞公開賽女單四強賽後，戴資穎的球后保衛戰也成功守住，就算世界第二、三的陳雨菲、奧原希望其中一人奪冠，也無法撼動戴資穎球后位置，球后累積周數來到122周，追平史上第二長紀錄，與退役大陸女將張寧並列第二，距離最長紀錄、大陸女將李雪芮的124週也只差2周。

今天戴資穎碰上世界第二的陳雨菲，戴資穎雖握有11勝1負的對戰優勢，不過上個月戴資穎無緣全英公開賽女單三連霸就是栽在陳雨菲手上。

今天兩人相隔近一個月再度碰頭，開賽雙方展開拉鋸，多次互換領先，戴資穎在8平後連拿3分，以11：8率先來到技術暫停，不過重回賽場後又被對手將戰局扳平，不過戴資穎隨即回穩，連下6分重新要回領先優勢，最後靠著陳雨菲發球失誤，僅用了14分鐘就以21：14先下一城。

握有一局領先優勢的戴資穎，次局一開賽就打出5：2攻勢，儘管陳雨菲一路緊咬，一度被逆轉，但戴資穎很快作出回應，在8：9後連下4分，重新要回領先優勢，不過局末戴資穎失誤偏多，又讓陳雨菲反超1分，戴資穎在17：18後連下3分，率先取得賽末點，最後讓對手回球掛網，以21：19收下次局勝利，直落二搶下冠軍賽門票。