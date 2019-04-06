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教練霸氣一句話 唇顎裂自由車小將重拾自信

2019-04-06 06:52聯合報 記者余采瀅╱即時報導

郭庭瑋因罹患唇顎裂，對自己沒自信，國中加入自由車隊後，教練鼓勵他「別在意別人眼光...
郭庭瑋因罹患唇顎裂，對自己沒自信，國中加入自由車隊後，教練鼓勵他「別在意別人眼光，做自己就好！」逐漸在自由車場上重拾自信。記者余采瀅／攝影
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台中大甲國中二年級的郭庭瑋罹患唇顎裂，從小面對外界異樣眼光，因而對自己沒自信，國中加入自由車隊後，教練鼓勵他「別在意別人眼光，做自己就好！」經過近2年苦練，郭陸續拿獎獲得肯定，在自由車場上重拾自信。

出身單親家庭的郭庭瑋，靠母親賣地瓜一手拉拔長大，小六那年，他在路上看到有人騎自行車，心中覺得超帥，後又看過電影「破風」，劇中看到自由車選手騎車模樣，也想跟他們一樣，決定加入自由車隊；但媽媽擔心他受傷，一開始很反對，最後他的堅持說服了媽媽，終如願加入。

因唇顎裂的關係，郭庭瑋動過5、6次大小手術，外型上的差異，常接受異樣眼光或嘲笑，讓郭庭瑋一度很自卑。不過媽媽告訴他：「不要理他們！」教練李偉誠也跟他說：「不要在意別人的眼光，做自己就好！」讓他慢慢調適心情，學習坦然面對。

自由車教練李偉誠表示，許多隊員剛加入都是抱著玩玩的心態，但庭瑋可以看出他很有目標，很有企圖心，不論訓練體能或平衡感，肯吃苦也很認真，全身充滿鬥志，很難得可貴。

郭庭瑋加入車隊近兩年，去年參加全國自由車少年錦標賽13歲組公路計時賽冠軍，今年3月再參加全國中等學校自由車錦標賽，獲得個人公路賽第11名。他說，因為練習常受傷，也常練到體力透支，但想著自由車是他的最愛，再苦也要撐下去。

郭庭瑋說，媽媽養大他很辛苦，未來想參加更多比賽拿獎，得到的獎金可幫媽媽貼補家用，更期許未來能成為一名自由車國手，改善家中環境，為國爭光。

郭庭瑋因罹患唇顎裂，對自己沒自信，國中加入自由車隊後，教練鼓勵他「別在意別人眼光...
郭庭瑋因罹患唇顎裂，對自己沒自信，國中加入自由車隊後，教練鼓勵他「別在意別人眼光，做自己就好！」逐漸在自由車場上重拾自信。記者余采瀅／攝影
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