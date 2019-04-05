大馬羽賽／小戴克宿敵晉4強 今戰陳雨菲

2019-04-05 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合報導



戴資穎晉級大馬羽賽女單四強。 圖／勝利體育提供 分享 facebook

我國羽球世界球后戴資穎昨天在馬來西亞公開賽女單八強賽遭遇泰國強敵依瑟儂，雖然生涯對戰屈居劣勢，但戴資穎最終僅花卅五分鐘就以廿一比十九、廿一比十三直落二擊敗宿敵，不但取得四強賽門票，還將在下周繼續穩坐球后寶座。

戴資穎四強賽的對手將是昨天擊敗南韓好手成池鉉的中國大陸女將陳雨菲，雖然雙方過去十二度對戰戴資穎拿下十一勝，但今年在全英公開賽決賽碰頭時，陳雨菲成功阻止戴資穎完成三連霸，拿下對戰生涯首勝。

不過不論輸贏，戴資穎在昨天闖進四強後，下周將續坐世界球后寶座，生涯累積一二二周，追平大陸名將張寧，在史上僅次於生涯累積一二四周的李雪芮。

戴資穎挑戰馬來西亞公開賽三連霸，八強賽首局因為風勢問題一度居於下風，但該局後段修正失誤問題，在十五比十八落後時發動一輪猛攻，以廿一比十九逆轉拿下首局；第二局更是在一路領先的情況下，以廿一比十三直落二勝出。

戴資穎賽後指出，昨天比賽場地因為風勢與前幾天不同，導致她首局前段仍在抓比賽感覺，「今天風稍微大一點，不過一人一半，大家都會占到優勢，主要是第一局後面失誤少一點，可以掌控並跟她抗衡，第一局贏了以後第二局就更有信心。」