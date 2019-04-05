大馬羽賽／克服風勢問題 戴資穎3連霸差最後兩勝

2019-04-05 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



戴資穎速勝依瑟濃晉四強保球后。 圖／VICTOR提供 分享 facebook 我國羽球世界球后戴資穎今天在馬來西亞公開賽女單八強賽，僅花35分鐘就以直落二拍退強敵依瑟儂，中止對戰二連敗且將在下周繼續穩坐世界球后寶座，賽後在接受國外媒體訪問時戴資穎坦言，今天面臨了風勢變大的問題，不過在第一局後段她成功減少失誤，才順利拿下勝利。

戴資穎在今天賽前生涯前23次與依瑟儂交手吞下13敗，包括今年初在馬來西亞名人賽以直落二敗北，而今天雙方再度碰頭，戴資穎在首局開局一度領先的情況下，於局中遭到逆轉，所幸該局後段依瑟儂也出現失誤問題，讓戴資穎以21：19先下一城。

對於首局打得相當驚險，戴資穎賽後解釋，今天出賽球場的風比前幾天大了一些，讓她剛下場時仍在抓感覺，導致出現較多失誤，「今天第一局的時候有拿下勝利會比較好一點，這樣壓力在她那邊會多一些，這樣第二局我就能放鬆去打。」

第二局戴資穎則是在一路領先的情況下，最終僅花35分鐘就擊敗宿敵，順利取得四強賽門票，但她賽後仍表示與依瑟儂的比賽總是打得不輕鬆，「她的球一直以來都是不很好打，感覺跟我有一些相似，可是又比我細膩一些，所以跟她打球有比較困難。」戴資穎四強戰的對手將是中國大陸陳雨菲與南韓成池鉉之戰的勝者。