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大馬羽賽／戴資穎速勝依瑟濃 晉四強保球后

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大馬羽賽／戴資穎速勝依瑟濃 晉四強保球后

2019-04-05 15:55聯合報 記者劉肇育╱即時報導

戴資穎穿上嶄新的酒紅色戰袍。 圖／VICTOR提供
戴資穎穿上嶄新的酒紅色戰袍。 圖／VICTOR提供
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我國羽球世界球后戴資穎今天在馬來西亞公開賽女單八強賽，同時也是世界球后保衛關鍵戰中，遭遇泰國強敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終戴資穎以21：19、21：13直落二擊敗依瑟儂，不但挺進四強賽，下周也將繼續穩坐世界球后寶座。

戴資穎本周在總獎金70萬美元的大馬羽賽不僅要挑戰三連霸，還將面臨球后保衛戰，只要能闖進四強就將穩坐世界第一寶座，不過今天的八強賽她遭遇強敵依瑟儂，雙方此前對戰23次，戴資穎以10勝13敗屈居下風，其中依瑟儂還處在對戰二連勝，包括年初在大馬名人賽曾直落二擊敗戴資穎。

兩人今天進行生涯第24度交手，戴資穎開賽一度取得6：3領先，不過卻遭依瑟儂回敬一波4：0攻勢逆轉，兩人隨後展開繼烈的拉鋸戰，局中依瑟儂雖然一路保持領先，但戴資穎也將差距緊咬在3分內，在15：18落後時，依瑟儂接連回球掛網和出界，讓戴資穎反超前比分，並以一記殺球以21：19逆轉拿下首局。

第二局戴資穎開賽後再度取得7：3領先，雖然隨後依瑟儂連拿4分追平，但戴資穎先回敬一波3：0要回優勢，並一度將領先擴大到20：13，取得7個賽末點，最終戴資穎也在比賽第35分鐘以21：13擊敗依瑟儂，取得四強賽門票，並終止對戰二連敗。

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