網球／邁阿密因傷不敵費爸 伊斯納確診左腳疲勞性骨折

2019-04-05 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



伊斯納。 歐新社 分享 facebook 日前結束的邁阿密名人賽，美國網球好手伊斯納（John Isner）在男單決賽中腳部出現不適情況，雖然忍痛完賽，最終還是不敵37歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），沒能衛冕成功，最新消息指出，他的左腳遭遇疲勞性骨折，預計將休兵三至六周的時間。

尋求衛冕的伊斯納，帶著絕佳狀態來到邁阿密，以一盤未失之姿挺進最終戰，與費德勒交手的冠軍賽，再丟掉第一盤後，伊斯納左腳開始出現狀況，雖然他忍痛完賽，最終仍以1：6、4：6落敗。伊斯納返家後就醫，發現左腳疲勞性骨折，預計休兵三至六周，而他希望自己能在五月初開打的馬德里名人賽復出。

儘管因傷被迫休兵，伊斯納仍正面看待此次挑戰，他轉念樂觀認為，剛好可以藉由這次養傷，陪伴才剛出生六個月的女兒葛蕾絲（Hunter Grace），「這非常有幫助，她占用了我很多時間，雖然我不像媽媽做那麼多，我就是抱著她一起坐在沙發上、陪她玩，現在坐在這裡我沒什麼好抱怨的，我對這一切保持積極心態，因為生活很美好。」

回顧當時左腳出現狀況且又繼續比賽的時刻，伊斯納直言這是一種艱難的感覺，而左腳痛楚也對他的發球帶來極大的負擔，「任何需要推動我左腳的動作都令人非常難以忍受，過去我一直很幸運，從沒這樣過，身體一直很健康，但我很高興能參與決賽，我還是想在那拿出最佳表現，更何況我也對上有史以來最偉大球員之一。」

他目前正積極努力復健，並將復出目標擺在馬德里，伊斯納說：「這完全取決於我的感受，如果我可以把所有重量放在腳上，但現在我無法這樣做。我一直都是一個能快速復原的人，相信我會以非常快的方式克服這個問題，現在我需要的就是給腳一點時間。」