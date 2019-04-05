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大馬羽賽／小戴晉8強 今會宿敵依瑟儂

2019-04-05 00:06聯合報 記者曾思儒／台北─吉隆坡電話採訪

戴資穎穿上嶄新的酒紅色戰袍，打下八強門票。 圖／VICTOR提供
戴資穎穿上嶄新的酒紅色戰袍，打下八強門票。 圖／VICTOR提供
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連兩天都被排在馬來西亞公開賽「開場」，我國「世界球后」戴資穎昨天直落二拍下泰國對手布莎南，今天下午三點的女單八強賽要碰另名泰國女將依瑟儂，在「宿敵對決」中捍衛球后寶座。

小戴本周除要挑戰三連霸，也要面臨「球后保衛戰」，至少要打進四強才能穩住世界第一身分；昨天她以廿一比十六、廿一比十四解決布莎南，八強門票到手，但她自評失誤仍略多，還有改進空間。

穿著嶄新酒紅色戰袍的小戴也提到，喜歡被排在第一場亮相，除省去等待時間，賽後也有更充裕時間修復；她透露每天賽後的治療放鬆時間要看身體狀況，「不一定，最少都一小時以上吧。」

今天她再擔任開場主角，對手是同是廿四歲的「宿敵」依瑟儂，雙姝過去已經交手過廿三次，小戴以十勝十三敗略居下風；今年第二度碰頭，小戴預告會穿著還沒曝光的藍色戰袍亮相，盼止住對戰二連敗。

小戴也是今天八強賽僅存的台將代表，同闖第二輪的兩組男雙昨天都鎩羽而歸，先出賽的盧敬堯／楊博涵挑戰列第二種子的大陸組合李俊慧／劉雨辰差一步，十九比廿一、十八比廿一落敗，廖敏竣／蘇敬恒碰雅加達亞運奪銀的法賈／雷扎也沒上演逆轉勝，十五比廿一、廿四比廿二、十八比廿一出局。

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