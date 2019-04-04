大馬羽賽／男雙全軍覆沒 戴資穎8強戰宿敵

2019-04-04 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎站上8強。圖／Badminton Photo提供 分享 facebook 今天在馬來西亞公開賽壓軸出賽的台灣男雙組合廖敏竣／蘇敬恒，碰去年雅加達亞運摘銀的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），在超過1小時激戰以15：21、24：22、18：21落敗，代表兩組男雙都出局，8強的台將代表只剩「世界球后」戴資穎。

廖蘇配碰這組印尼組合，過去3度交手拿下2勝，今天首局雖失手，第2局又浪費下場7：0領先，一度被18：18追平，但第5個局末點仍把握住機會。

決勝局廖蘇配5：4時，現場燈光一度出問題，球場變漆黑一遍，幾分鐘後才恢復正常；比賽繼續進行後印尼組合雖先扳平，廖蘇配仍以11：9進入技術暫停，但換場後在12：10時被對手連追5分逆轉，追分關頭又出現幾次失誤，雖瓦解2個賽末點仍沒完成逆轉秀，以18：21讓出8強門票。

馬來西亞公開賽屬BWF超級750系列的大賽，總獎金70萬美元，我國只有3組台將闖進第二輪，最先登場的「世界球后」戴資穎今天以21：16、21：14拍下世界排名25的泰國女將布莎南（Busanan Ongbumrungpan），站上女單8強，第2組登場的男雙盧敬堯／楊博涵挑戰列第2種子的大陸組合李俊慧／劉雨辰差一步，19：21、18：21落敗。

小戴8強對手一如預期，將碰排第6種子的泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），台、泰一姊的對決排在明天第一球場的開場，下午3點登場。依瑟儂堪稱小戴「宿敵」，兩人都是24歲，最佳排名都是世界第1，過去生涯已經碰頭23次，依瑟儂握有13勝10敗的些微優勢，是現今羽壇難得在交手紀錄上壓過小戴的女將。

小戴本周除要尋求3連霸，也要面臨「球后保衛戰」，至少要打進4強才能穩住世界第一位置，明天對上依瑟儂除要突破近期2連敗交手劣勢，也要捍衛球后寶座。