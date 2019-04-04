羽球／男子漢的約定！李宗偉、林丹許願東奧再對決

2019-04-04 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



林丹(右)與李宗偉一年前交手。 新華社 分享 facebook 雖已退居「世界球王」，大陸金滿貫名將「超級丹」林丹和馬來西亞「拿督」李宗偉的碰頭仍是羽壇津津樂道的經典組合，李宗偉雖因休養身體無緣本周的馬來西亞公開賽，但林丹昨天擊敗我國「一哥」周天成後倒是提起老對手李宗偉，期待明年東京奧運能再度對決。

35歲的林丹握有2008年北京奧運和12年倫敦奧運金牌，當時金牌戰擊敗對手都是李宗偉；2016年里約奧運兩人再碰頭，但舞台提前到4強賽，李宗偉雖苦戰勝出，但金牌戰卻又不敵林丹同胞諶龍，寫下悲情的連3屆奧運銀牌。

李宗偉去年檢查出罹患鼻咽癌初期，原定的復出時程一再延宕，也缺席去年摘冠的馬來西亞公開賽，不過他本周在社群平台十分活躍，昨天先預告周末會到大馬羽賽觀戰，今天再分享昨天林丹的受訪內容，感性許下「男人的約定」。

李宗偉提到，林丹昨天擊敗周天成後說「因為宗偉還沒退役，希望接下來我和他還有機會交手，最好的結果是我倆都能參加明年2020東京奧運」，37歲的李宗偉提到，明年將是自己和這輩子「最偉大的對手」林丹的第5個奧運，兩人想法都相同，「如果身體狀況允許，我希望我們倆可以來個原版的20年『終極考驗』。」

他還附上自己在健身房照片，並標註「人生有多少個20年」。

從2004年開始，林丹和李宗偉國際賽已交手38次，林丹取得27勝11敗優勢；去年的全英公開賽8強賽是兩人近期最後一次碰頭，由林丹直落2勝出。