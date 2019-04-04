高球／奧古斯塔業餘賽 侯家姊妹拚晉級

2019-04-04 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



侯羽桑（右）及侯羽薔征戰美國奧古斯塔球場。圖／中國信託商業銀行提供（資料照） 分享 facebook 美國名人賽舉辦球場奧古斯塔高球俱樂部今年首度舉辦「奧古斯塔國家女子業餘錦標賽」，我國業餘姊妹花侯羽桑和侯羽薔獲邀參賽，首輪妹妹侯羽薔並列30、姊姊侯羽桑暫列33名，台灣時間今天晚上登場的第二輪賽事將爭取排名往前推進，站上決賽輪才能前進的奧古斯塔高球俱樂部。

這項賽事邀請全球72名業餘女將同場競技，比賽採3輪、54洞比桿賽，前兩輪在冠軍高爾夫俱樂部進行，兩輪打完取排名前30的球員晉級最終輪，並移師奧古斯塔高球俱樂部。

奧古斯塔高球俱樂部從1933年落成後從不招收女會員，直到2012年才有首位女性會員；今年球場首度專為女將打造邀請賽，侯家姊妹若能挺進最終輪，將寫下台灣女子高球新頁，成在這座知名球場揮桿的第一人或是第二人。

姊妹倆昨天晚間登場的首輪賽事只差1桿，侯羽薔抓下4鳥、吞4柏忌，第15洞的雙柏忌較可惜，18洞打完以74（+2）桿並列30。

侯羽桑第9洞也吞下雙柏忌，另出現5柏忌，不過第17洞和第18洞都抓下小鳥，和妹妹同樣都是收穫4博蒂，暫以75（+3）桿排在33名。

姊妹倆第二輪賽事分頭出擊，侯羽薔排在第5組，今天晚上9點48分開球，編到第10組的侯羽桑則是台灣時間今天晚上10點48分出發。