大馬羽賽／世界第一兩樣情 戴資穎晉級、球王爆冷出局

2019-04-04 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



桃田賢斗。 新華社 分享 facebook 羽壇「世界球后」戴資穎和「世界球王」桃田賢斗今天在馬來西亞公開賽接棒出賽，結果卻是兩樣情，小戴直落2拿到女單8強門票，桃田賢斗卻是連輸2局落馬，爆出第3天賽程大冷門。

桃田賢斗去年打進決賽才敗在地主名將「拿督」李宗偉拍下，今年李宗偉因罹癌休養無緣衛冕，桃田賢斗成奪冠大熱門，他也信誓旦旦直指金盃，不料今天碰世界排名第10的印尼好手喬納坦（Jonatan Christie），卻是20：22、15：21出局。

這場小爆冷門的男單第二輪賽事被安排在第1球場第2戰，前1戰正是小戴領銜；球后只花36分鐘就以21：16、21：14拍下世界排名25的泰國女將布莎南（Busanan Ongbumrungpan），率先站上女單8強，賽事精華已剪輯登在國際羽總（BWF）粉絲專頁上。

桃田賢斗也成第2位提早落馬的大種子，排第3種子的我國「一哥」周天成昨天首戰遭大陸金滿貫名將「超級丹」林丹逆轉，退出爭冠行列。

台將共有3組選手闖第2輪，除小戴外另兩組都是男雙，率先出賽的盧敬堯／楊博涵挑戰列第2種子的大陸組合李俊慧／劉雨辰差一步，19：21、18：21落敗，剩排在第4球場壓軸出賽的廖敏竣／蘇敬恒約晚上8點半尋求突圍，對手是雅加達亞運摘銀的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。