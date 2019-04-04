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大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

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大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

2019-04-04 13:48聯合報 記者曾思儒╱即時報導

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
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穿上馬來西亞公開賽前就曝光的酒紅色嶄新戰袍，我國「世界球后」戴資穎今天朝3連霸再邁進一步，排在今天第一球場、第一戰的球后以21：16、21：14拍下世界排名25的泰國女將布莎南（Busanan Ongbumrungpan），率先站上女單8強。

小戴本周除要尋求3連霸，還要面臨「球后保衛戰」，至少要打進4強才能穩住世界第一位置。她前天首戰只花27分鐘就輕取世界排名35的香港鄭旋，昨天休兵後今天再上陣；她延續過去對戰布莎南8戰拿5勝的優勢，開賽就以招牌假動作讓布莎南多次望球興嘆，8：5領先時小戴一次大角度回球出界後還自己不好意思笑開來。

首局技術暫停時小戴已取得11：8領先，恢復比賽後布莎南雖連趕2球，但小戴也回敬4：0攻勢，順利以21：16先下一城；第2局小戴前半段兩度落後2分，不過在8：9時展現球后氣勢，連下8球逆轉，最終就以21：14拿到8強門票。

小戴8強賽將碰泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）和美國華裔女將張蓓雯的勝家。

馬來西亞公開賽總獎金70萬美元，屬BWF超級750系列的大賽，中華羽將共有9組選手出擊，但首輪包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和印度公開賽剛登頂的男雙組合王齊麟／李洋都落馬，只有3組選手挺進今天進行的第二輪賽事。

小戴率先拿到8強門票後，兩組男雙也要接棒搶勝，盧敬堯／楊博涵賽程排在第3球場的第2戰，約下午2點碰排第2種子的大陸組合李俊慧／劉雨辰；廖敏竣／蘇敬恒賽程則是排在第4球場的壓軸戰，約晚上8點半碰雅加達亞運摘銀的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。

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