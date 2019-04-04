CBA／旅外十年畫休止符？林志傑：休息一下再想下一步

2019-04-04 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



赴大陸征戰CBA十年球季的「野獸」林志傑，隨著效力的浙江廣廈隊日前在季後賽以95：111不敵新疆廣匯隊遭到淘汰後，也成為他在CBA的最終戰，雖然尚未確定在CBA退休，但礙於台港澳球員新制規定，下個球季幾乎確定不會再留廣夏；對於日後的規劃，林志傑尚未有定論，「回去先放空一陣子，讓身心先休息一下，清醒一點後再慢慢去想（下一步）。」

由於本季CBA對於台港澳球員的新規，各隊只能註冊一名台港澳球員，讓廣夏不得不做出選擇，留下同樣在廣夏奮戰的劉錚，林志傑的十年CBA生涯可能就此落幕。

隨著年齡漸長，在今年6月要屆滿37歲的林志傑，過去就曾被問到未來規劃的問題，當時他肯定地表示，「希望再多打幾年球，如果能打的話，不願意這麼早退休。」隨著合約即將到期，林志傑的下一步也令外界好奇，續留CBA找尋其他球隊，或是回台重返SBL，亦或是加入ABL寶島夢想家，都是外界討論的話題。

在球隊遭到淘汰後，林志傑在面對滿場球迷大喊「林志傑！林志傑！」時激動落淚，賽後受訪時談到未來的計劃，他說：「聯賽結束回去先放空一陣子，先讓身心休息一下後清醒一點，然後再慢慢去想，想自己想要什麼方式，還是有沒有球隊來找我。」言下之意對未來動向仍未有定案。

而外界看到林志傑可能礙於新規離開CBA舞台，大陸媒體曾報導希望CBA增設「林志傑條款」後，也引起球迷熱議，認為CBA相當有可能同意增設，不過也引發外界不同的聲音，有球迷認為明年再改回兩名港澳球員即可，但也有球迷認為這樣會壓縮大陸本土球員發揮空間。