網球／謝淑薇雙料入圍 有望再摘WTA獎項

2019-04-04 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



謝淑薇。 美聯社 分享 facebook

WTA官網3日公布3月「最佳好球」、「最佳突破」球員入圍名單，其中在邁阿密網賽中打出亮眼表現的我國網球「一姊」謝淑薇再度上榜，有機會繼1月奪下「最佳好球」、2月「最佳突破」獎後，再度於網路票選活動中贏得球迷支持與肯定。

謝淑薇靠著獨樹一格的「淑薇Style」在邁阿密網賽接連拍落前後任球后，她先在女單32強拍落現任日本世界球后大坂直美，接著擊退前任球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）挺進八強，儘管在八強賽不敵愛沙尼亞好手康塔薇特（Anett Kontaveit），仍創下我國選手在WTA Premier Mandatory頂級大賽最佳戰績。

這次WTA公布的「最佳好球」入圍名單，除了謝淑薇外，還有比利時女將費莉普金斯（Kirsten Flipkens）、羅馬尼亞好手哈蕾普（Simona Halep）、美國小威廉絲（Serena Williams）及捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。

而「最佳突破」入圍名單則有4人，包括謝淑薇、加拿大18歲小將安德里斯庫（Bianca Andreescu）、愛沙尼亞康塔薇特（Anett Kontaveit）及捷克19歲小將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）；謝淑薇也是此次雙料入圍的球員。

謝淑薇在邁阿密網賽挺進八強，也幫助她的世界排名向上提升，從原本的第27名來到第24名，距離2013年2月創下的生涯單打最佳排名23名只差一個名次，謝淑薇的下一場比賽，預計是在22日開打的德國斯圖加特舉辦的保時捷大獎賽，從德國出發展開紅土賽季。