女足／東奧亞洲區第二輪資格賽 中華勝巴勒斯坦

2019-04-04 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



中華女足先發11人。圖／中華足球協會提供 分享 facebook 東京奧運女足亞洲區第2輪資格賽於本月3日在卡達展開C組賽事，中華隊首戰面對巴勒斯坦，靠著後衛卓莉萍在上半場幫助球隊先馳得點，下半場王湘惠與丁旗又再各進一球，以3：0擊敗對手，拿下分組賽第一勝外，也是日籍教頭越後和男執教中華隊首勝。

開賽中華隊就積極進攻，上半場開始6分鐘，陳燕萍在門前抓住射門機會，球反彈門柱差一點進門，幾次射門未果後，中華隊在第44分鐘攻勢再起，陳燕萍從右側開角球，由吳詩萍接應後吊球，卓莉萍門前搶點成功，替球隊首開先例。

下半場中華女足再度發動攻勢，中場替補上丁旗，中華隊持有較多控球權，第57分鐘，王湘惠與曾淑娥配合後，推射破門再下一城，10分鐘後雙方在門前混戰，丁旗補射再進一球，終場中華隊就以3：0奪勝，拿到首勝得積分三分。下一戰中華隊將在台灣時間7日凌晨1時遭遇菲律賓，而菲律賓在分組賽首戰也以2：0擊敗伊朗。

賽後總教練越後和男表示，選手們在場上展現出想要奪勝的企圖心，細節上更多注意的話可以把握更多機會。不過他也坦言，今天巴勒死坦的打法跟影片情蒐有些落差，面對與菲律賓的第二場賽事，戰術上將再研究今晚伊朗與菲律賓的影片做調整，他說：「所剩不多的時間，球員則靠恢復來預備。」