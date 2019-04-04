親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

暌違1年復工錄「國光」 孫鵬哽咽「真的很辛苦」

運動筆記【海外賽事】回到馬拉松起源地 別具意義的雅典馬【活動】新北運動中心有好康 兒童4月限定驚喜
健行筆記❤ 感受濃濃芬多精的「特富野古道」，順訪「鹿林神木」下雨天的錐麓古道
NBA焦點對決- James Harden vs. Shai Gilgeous-Alexander (4月4日)賽事精華- 金塊 vs. 馬刺 (4月4日)

新北運動中心有好康 兒童4月限定驚喜

2019-04-04 06:00運動筆記 賽事報

分享

（圖片來源：新北市政府體育處）

 爸媽不用再為 4 天連假傷腦筋，新北市 13 座國民運動中心，推出各類以兒童為主題的優惠體驗活動，包含水中闖關尋寶、水陸兩棲的小鐵人訓練營、刺激感官的漆彈攀岩體驗，也有靜態的DIY動手作及兒童劇觀賞活動，以及各式游泳、球類優惠體驗課程，希望所有小朋友能夠在探索中找到自信，也能透過互動式的動態體驗來促進肢體發展。

（圖片來源：新北市政府體育處）

新北市體育處表示，讓兒童在遊戲中訓練協調力、培養體能，並激發創造力發展及團隊合作精神，新北市國民運動中心針對兒童規劃課程及體驗活動，整個 4 月都是兒童的快樂運動月，各中心推出專屬好康活動或優惠體驗課程，例如，4 月 4 日當天三鶯國民運動中心在 12 歲以下兒童免費入場、新莊運動中心推出當天報名繳費球類課程即可享有課程 85 折優惠、還有永和的漆彈大戰、樹林的有紙箱船大賽等有趣活動，連假期間更有攀岩野餐活動、攀岩漆彈入場體驗買一送一等優惠。

好康活動延續到 4 月底，淡水國民運動中心推出獨木舟、瑜珈等體驗課程親子方案，三重有各種球類訓練優惠課程，以及夏令營搶先體驗課程等，歡迎大家至各運動中心官網及粉絲專頁查詢，詳細活動內容以各運動中心公告為主。

【相關連結】

三鶯國民運動中心

新莊運動中心

永和國民運動中心

樹林國民運動中心

淡水國民運動中心

三重國民運動中心

＊活動訊息 就在運動筆記＊

國民
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

2019-04-04 13:48

網球／謝淑薇雙料入圍 有望再摘WTA獎項

2019-04-04 08:58

女足／東奧亞洲區第二輪資格賽 中華勝巴勒斯坦

2019-04-04 08:28

大馬羽賽／連打七站太累 「王李配」不敵球王

2019-04-03 23:53

大馬羽賽／球后打開場 戴資穎搶8強門票

2019-04-03 22:02

大馬羽賽／戴資穎領軍 3組台將闖第二輪

2019-04-03 20:26

高球／高協C、D組月賽落幕 陳羿綺壓倒性封后

2019-04-03 19:14

大馬羽賽／超級丹演大逆轉 周天成連2站一輪遊

2019-04-03 18:50

全中運／那瑪夏取3明火 愛心母火燈傳遞韓國瑜愛與包容

2019-04-03 17:48

大馬羽賽／男雙開紅盤 周天成強碰「超級丹」

2019-04-03 17:25

羽球／虎父無犬子 李宗偉愛子奪兩金

2019-04-03 15:11

網球／換贊助商變時尚 費德勒慶幸擺脫運動服

2019-04-03 14:42

射箭／中華奧會給養分 湯智鈞東奧拚射金

2019-04-03 00:16

高球／體驗美巡經典賽場 侯家姊妹花赴美

2019-04-03 00:13

大馬羽賽／拋保后壓力 小戴輕鬆過首輪

2019-04-03 00:11

華國三太子網賽／莊吉生領軍 台北網球中心抗敵

2019-04-02 20:47

射箭／湯智鈞撂豪語 盼射下台灣奧運第1金

2019-04-02 19:36

大馬羽賽／新戰袍加身 戴資穎旋風晉級

2019-04-02 19:11

運動菁英育才計畫 61選手55基層團體獲選

2019-04-02 18:44

高球／高協北區月賽 蔡宜儒創生涯最佳暫居領先

2019-04-02 16:04

大馬羽賽／台混雙出師不利 戴資穎搶勝

2019-04-02 14:43
看更多

熱門文章

日職／王柏融連4場安打卻連敗 未能碰頭宋家豪

2019-04-03 15:25

日職／狠酸王柏融一安大王 日人覺台灣人超嚴酷

2019-04-03 20:45

NBA／林書豪返籃網只2分 暴龍115:105取5連勝

2019-04-04 09:46

NBA／卡珍斯全能貢獻 勇士主場輕取金塊

2019-04-03 14:56

NBA／隊史得分前進到第4 柯瑞感想：措手不及

2019-04-03 16:47

NBA／杜蘭特被禁賽 勇士教頭大喊驚訝

2019-04-03 15:34

大馬羽賽／球后打開場 戴資穎搶8強門票

2019-04-03 22:02

NBA／「三20」紀錄獻遭槍殺摯友 衛少：他會懂

2019-04-03 13:46

壓哨三分球不算 林書豪填格子數據刷存在感

2019-04-04 10:27

日職／陽岱鋼代打敲安 巨人隊4連勝

2019-04-03 20:07

ABL／敗給泰國「黑哨」 寶島夢想家：整季努力白費

2019-04-03 22:15

NBA／杜蘭特排史上最佳5人 布萊恩第2詹皇沒份

2019-04-03 18:07

日職／王柏融次打席高飛出局 樂天仍需火力支援

2019-04-04 13:22

中職／韓國瑜為澄清湖首戰開球 誤以為是開幕戰

2019-04-03 19:14

大馬羽賽／戴資穎領軍 3組台將闖第二輪

2019-04-03 20:26

NBA／衛少刷史詩級大三元 朗多：要有好隊友

2019-04-03 18:49

NBA／暴龍三星攻77分 客場破籃網拚龍頭仍有望

2019-04-04 10:01

NBA／今夏招募超級球星一起打球 詹姆斯有信心

2019-04-04 08:08

MLB／靠二刀流搶下首勝 葛蘭基10K+單場雙響

2019-04-03 15:18

NBA／抄截登史上第9 保羅這項紀錄仍無人能及

2019-04-03 17:47

網球／換贊助商變時尚 費德勒慶幸擺脫運動服

2019-04-03 14:42

MLB／防禦率無限大 國民投手羅森索史上第一慘

2019-04-04 10:03

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

日職／轉戰西武第5戰 廖任磊初登板1局無失分

2019-04-03 20:28

NBA／綠衫軍三星合拿69分 熱火連敗跌出8強

2019-04-04 11:49

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

中職／高雄首戰 韓國瑜開出個好球

2019-04-03 20:02

羽球／虎父無犬子 李宗偉愛子奪兩金

2019-04-03 15:11

NBA／華克第四節爆發 黃蜂力保季後賽最後希望

2019-04-04 12:30

MLB／遭運動家0:1完封 衛冕軍紅襪開季1勝5敗

2019-04-03 14:38

大馬羽賽／超級丹演大逆轉 周天成連2站一輪遊

2019-04-03 18:50

NBA／柯瑞找回神射手感 秘密武器竟是隱形眼鏡

2019-04-04 10:20

ABL／2分差不敵莫諾吸血鬼 寶島夢想家遭淘汰

2019-04-03 21:30

MLB／找到對決哈波的辦法 國民「不讓他打」了

2019-04-04 07:28

MLB／今日戰績表 洋基輸老虎田中將大無緣勝投

2019-04-03 14:11

籃球／告別CBA之後 林志傑會加入寶島夢想家？

2019-04-04 10:37

NBA／今日戰績表 雷霆衛少「三20」超級大三元蹂躪湖人

2019-04-03 14:13

NBA／美媒爆料 詹姆斯曾差點要代言Reeboks

2019-04-03 18:33

中職／萊福力7局無失分 兄弟終止跨季戰獅5連敗

2019-04-03 22:31

NBA／哈登應獲選年度MVP 火箭主帥點出原因

2019-04-04 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top