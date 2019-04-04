新北運動中心有好康 兒童4月限定驚喜

2019-04-04 06:00 運動筆記 賽事報



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（圖片來源：新北市政府體育處）

爸媽不用再為 4 天連假傷腦筋，新北市 13 座國民運動中心，推出各類以兒童為主題的優惠體驗活動，包含水中闖關尋寶、水陸兩棲的小鐵人訓練營、刺激感官的漆彈攀岩體驗，也有靜態的DIY動手作及兒童劇觀賞活動，以及各式游泳、球類優惠體驗課程，希望所有小朋友能夠在探索中找到自信，也能透過互動式的動態體驗來促進肢體發展。

（圖片來源：新北市政府體育處）

新北市體育處表示，讓兒童在遊戲中訓練協調力、培養體能，並激發創造力發展及團隊合作精神，新北市國民運動中心針對兒童規劃課程及體驗活動，整個 4 月都是兒童的快樂運動月，各中心推出專屬好康活動或優惠體驗課程，例如，4 月 4 日當天三鶯國民運動中心在 12 歲以下兒童免費入場、新莊運動中心推出當天報名繳費球類課程即可享有課程 85 折優惠、還有永和的漆彈大戰、樹林的有紙箱船大賽等有趣活動，連假期間更有攀岩野餐活動、攀岩漆彈入場體驗買一送一等優惠。

好康活動延續到 4 月底，淡水國民運動中心推出獨木舟、瑜珈等體驗課程親子方案，三重有各種球類訓練優惠課程，以及夏令營搶先體驗課程等，歡迎大家至各運動中心官網及粉絲專頁查詢，詳細活動內容以各運動中心公告為主。

【相關連結】

三鶯國民運動中心

新莊運動中心

永和國民運動中心

樹林國民運動中心

淡水國民運動中心

三重國民運動中心

＊活動訊息 就在運動筆記＊