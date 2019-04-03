親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

孤獨、壓力與他鄉：一場王柏融與自己的對戰

日職／王柏融被批一安大王 日人發「悲報」評台灣人嚴酷

運動筆記推薦人生初次海外馬的首選 - 日本大阪馬拉松【賽事】朝聖最美風景賽事 2019關島國際馬拉松即將開跑
健行筆記【日本百名山】那幸福的一天-荒島岳從海到山的彼端（下）：奇萊南華
NBA今日十大好球 (4月3日) 今日最佳助攻- Mason Plumlee (4月3日)

大馬羽賽／戴資穎領軍 3組台將闖第二輪

2019-04-03 20:26聯合報 記者曾思儒╱即時報導

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
分享
總獎70萬美元的馬來西亞公開賽今天結束第一輪賽程，今天出賽的台將只有男雙廖敏竣／蘇敬恒，加入昨天晉級的「世界球后」戴資穎和另組男雙盧敬堯／楊博涵行列，明天將在第二輪出賽，爭8強門票。

馬來西亞公開賽屬BWF超級750系列的大賽，中華羽球隊共有9組選手出賽，昨天只有小戴在內的3組台將亮相，今天另外6組寶島好手接連出賽，但包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和剛在印度捧冠的男雙組合王齊麟／李洋都沒能闖關。

世界排名第3的小天和前球王、大陸金滿貫名將「超級丹」林丹交手，錯失第2局19：12的大幅領先，苦站1小時又4分鐘以21：13、19：21、19：21出局，連同前一站全英公開賽，連兩站「一輪遊」。

接在小天比賽後上陣的王齊麟／李洋，馬來西亞公開賽已是連續7周征戰，今天碰世界排名首位的印尼名將組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）一路挨打，13：21、12：21出局。

王齊麟下午混雙和程琪雅也沒把握勝利，以21：17、19：21、19：21遭世界排名第2的大陸組合王懿律／黄東萍逆轉，加上壓軸出賽的唯一女雙組合許雅晴／胡绫芳錯失第2局兩個局末點機會，遭俄羅斯組合伯洛托娃（Ekaterina Bolotova）／達夫列托娃（Alina Davletova）連拿4分逆轉，以11：21、20：22出局。

王子維碰丹麥前「世界球王」安賽龍也在第2局錯失1個局末點，14：21、20：22吞敗。

小戴明天要碰泰國女將布莎南，廖蘇配對手則是雅加達亞運摘銀的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），盧楊配則要挑戰排第2種子的大陸組合李俊慧／劉雨辰。

羽球王子維戴資穎
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

高球／高協C、D組月賽落幕 陳羿綺壓倒性封后

2019-04-03 19:14

大馬羽賽／超級丹演大逆轉 周天成連2站一輪遊

2019-04-03 18:50

全中運／那瑪夏取3明火 愛心母火燈傳遞韓國瑜愛與包容

2019-04-03 17:48

大馬羽賽／男雙開紅盤 周天成強碰「超級丹」

2019-04-03 17:25

羽球／虎父無犬子 李宗偉愛子奪兩金

2019-04-03 15:11

網球／換贊助商變時尚 費德勒慶幸擺脫運動服

2019-04-03 14:42

射箭／中華奧會給養分 湯智鈞東奧拚射金

2019-04-03 00:16

高球／體驗美巡經典賽場 侯家姊妹花赴美

2019-04-03 00:13

大馬羽賽／拋保后壓力 小戴輕鬆過首輪

2019-04-03 00:11

華國三太子網賽／莊吉生領軍 台北網球中心抗敵

2019-04-02 20:47

射箭／湯智鈞撂豪語 盼射下台灣奧運第1金

2019-04-02 19:36

大馬羽賽／新戰袍加身 戴資穎旋風晉級

2019-04-02 19:11

運動菁英育才計畫 61選手55基層團體獲選

2019-04-02 18:44

高球／高協北區月賽 蔡宜儒創生涯最佳暫居領先

2019-04-02 16:04

前國手控體育署 20年來欠國光獎金近2.8億元

2019-04-02 15:03

大馬羽賽／台混雙出師不利 戴資穎搶勝

2019-04-02 14:43

因禁賽全運會獎牌獎金遭追回 莊佳佳：據理力爭

2019-04-02 13:49

大馬羽賽／戴資穎保球后 至少得打到四強才穩

2019-04-02 08:56

邁阿密網賽／費德勒第101冠 伊斯納甘拜下風

2019-04-02 00:19
看更多

熱門文章

日職／王柏融連4場安打卻連敗 未能碰頭宋家豪

2019-04-03 15:25

NBA／酸裁判「MVP」勇士3巨頭挨罰232萬元

2019-04-03 08:48

NBA／卡珍斯全能貢獻 勇士主場輕取金塊

2019-04-03 14:56

NBA／雷霆衛少「三20」大三元贏球 史上第2人

2019-04-03 10:58

日職／太冷王柏融不適應 守備扮蒙面俠仍演美技

2019-04-03 13:27

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

NBA／杜蘭特被禁賽 勇士教頭大喊驚訝

2019-04-03 15:34

MLB／陳偉殷後援2局失1分 千局達陣只剩1.2局

2019-04-03 10:10

NBA／26顆三分平聯盟紀錄 火箭橫掃國王

2019-04-03 12:47

NBA／勸湖人迷轉台 祖巴茲：快艇才有好球賽

2019-04-03 11:04

NBA／隊史得分前進到第4 柯瑞感想：措手不及

2019-04-03 16:47

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

NBA／德羅展、懷特聯手出擊 馬刺末節逆轉老鷹

2019-04-03 12:24

日職／狠酸王柏融一安大王 日人覺台灣人超嚴酷

2019-04-03 20:45

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

日職／體驗打「雪球」！ 王柏融連三場敲安

2019-04-03 00:09

NBA／輸球馬上滑手機 魔術後衛關心對手戰況

2019-04-02 18:12

中職／史博威被悍將打爆 朱育賢雙響砲白忙了

2019-04-02 22:20

NBA／「三20」紀錄獻遭槍殺摯友 衛少：他會懂

2019-04-03 13:46

中職／史博威「失速」 猿跌谷底

2019-04-03 00:06

MLB／勇士提前續約8年 亞古納成最年輕億元男

2019-04-03 08:21

MLB／靠二刀流搶下首勝 葛蘭基10K+單場雙響

2019-04-03 15:18

MLB／田中將大優質先發無勝投 查普曼放火吞敗

2019-04-03 10:38

NBA／未達晉級季後賽目標 巫師炒掉總管

2019-04-03 09:23

MLB／先被薛則賞2K 哈波回國民重現超大轟

2019-04-03 11:41

中職／韓國瑜為澄清湖首戰開球 誤以為是開幕戰

2019-04-03 19:14

大馬羽賽／拋保后壓力 小戴輕鬆過首輪

2019-04-03 00:11

NBA／杜蘭特排史上最佳5人 布萊恩第2詹皇沒份

2019-04-03 18:07

MLB／才剛交易中外野手 藍鳥扶正葛里奇克給5年約

2019-04-03 08:36

羽球／虎父無犬子 李宗偉愛子奪兩金

2019-04-03 15:11

NBA／今日戰績表 雷霆衛少「三20」超級大三元蹂躪湖人

2019-04-03 14:13

MLB／今日戰績表 洋基輸老虎田中將大無緣勝投

2019-04-03 14:11

MLB／遭運動家0:1完封 衛冕軍紅襪開季1勝5敗

2019-04-03 14:38

網球／換贊助商變時尚 費德勒慶幸擺脫運動服

2019-04-03 14:42

大馬羽賽／超級丹演大逆轉 周天成連2站一輪遊

2019-04-03 18:50

日職／陽岱鋼代打敲安 巨人隊4連勝

2019-04-03 20:07

NBA／抄截登史上第9 保羅這項紀錄仍無人能及

2019-04-03 17:47

大馬羽賽／男雙開紅盤 周天成強碰「超級丹」

2019-04-03 17:25

MLB／技壓巨人強投邦賈納 柳賢振本季收第2勝

2019-04-03 13:51

SBL／林韋翰大三元本季第三人 裕隆逆轉灌金酒

2019-04-02 21:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top