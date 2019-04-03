大馬羽賽／戴資穎領軍 3組台將闖第二輪

2019-04-03 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook 總獎70萬美元的馬來西亞公開賽今天結束第一輪賽程，今天出賽的台將只有男雙廖敏竣／蘇敬恒，加入昨天晉級的「世界球后」戴資穎和另組男雙盧敬堯／楊博涵行列，明天將在第二輪出賽，爭8強門票。

馬來西亞公開賽屬BWF超級750系列的大賽，中華羽球隊共有9組選手出賽，昨天只有小戴在內的3組台將亮相，今天另外6組寶島好手接連出賽，但包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和剛在印度捧冠的男雙組合王齊麟／李洋都沒能闖關。

世界排名第3的小天和前球王、大陸金滿貫名將「超級丹」林丹交手，錯失第2局19：12的大幅領先，苦站1小時又4分鐘以21：13、19：21、19：21出局，連同前一站全英公開賽，連兩站「一輪遊」。

接在小天比賽後上陣的王齊麟／李洋，馬來西亞公開賽已是連續7周征戰，今天碰世界排名首位的印尼名將組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）一路挨打，13：21、12：21出局。

王齊麟下午混雙和程琪雅也沒把握勝利，以21：17、19：21、19：21遭世界排名第2的大陸組合王懿律／黄東萍逆轉，加上壓軸出賽的唯一女雙組合許雅晴／胡绫芳錯失第2局兩個局末點機會，遭俄羅斯組合伯洛托娃（Ekaterina Bolotova）／達夫列托娃（Alina Davletova）連拿4分逆轉，以11：21、20：22出局。

王子維碰丹麥前「世界球王」安賽龍也在第2局錯失1個局末點，14：21、20：22吞敗。

小戴明天要碰泰國女將布莎南，廖蘇配對手則是雅加達亞運摘銀的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），盧楊配則要挑戰排第2種子的大陸組合李俊慧／劉雨辰。