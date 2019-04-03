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高球／高協C、D組月賽落幕 陳羿綺壓倒性封后

2019-04-03 19:14聯合報 記者劉肇育╱即時報導

中區女子C組冠軍陳羿綺獲頒獎狀，右為台中清泉岡球場總經理王宿農。圖／中華高協提供
中區女子C組冠軍陳羿綺獲頒獎狀，右為台中清泉岡球場總經理王宿農。圖／中華高協提供
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108年中華高協C、D組北、中、南三區月賽今天在新竹關西山溪地、台中清泉岡及台南南寶三座球場落幕，就讀嘉義崇文國小五年級的許柏丞連續兩天都擊出68桿，在南區月賽男生D組封王；左營新上國小六年級陳宥竹則以兩輪151桿在南區女子C組稱后，兩人近況極佳，均為上周五全國小學高球錦標賽高男、高女冠軍，雙雙寫下七天內連得兩個冠軍的優異演出。

許柏丞兩天共抓2隻老鷹、9隻小鳥，雖然年紀小，卻展現俐落身手。其中第二輪2隻老鷹、3隻小鳥，卻也有柏忌和雙忌各一；第一輪則是6隻小鳥、2次柏忌。

中區女子D組林潔恩在清泉球場依舊所向無敵，兩輪合計153桿，以7桿的優勢擊敗彰化南郭國小洪子耘，她從去年十月滿八歲起至今年四月，連續參加四次中區月賽均獲女D組第一，她在上周五的全國小學高球錦標賽也是中女組冠軍。

上周獲得全國小學高球錦標賽高女組亞軍的陳羿綺，是中區唯一兩輪都打出低於標準桿的選手，計140桿，以45桿壓倒性的優勢封后。陳媽媽表示，女兒一年半前才開始下場比賽，處女秀打了128桿後便痛下決心苦練，並在裙擺搖搖中區培訓教練翁子璇的調教下進步神速，在四月賽第一輪還首次打出70桿以下佳績。

陳羿綺表示，今年一月她也是中區月賽女子C組第一，因為中區選手少，競爭強度較低，她希望未來也能循著林潔恩的模式參加北區月賽，透過高強度的競爭，提升自己的實力。

北區男子D組謝承洧以155桿封王，是北區唯一連莊的選手，他在1月份北月賽也拿到男D組冠軍，其他各區各組冠軍分別是南區男C胡宇棠160桿、女D組曹恩婕170桿。中區男C組劉宸榮172桿、男D組余秉學170桿。北區男C組黃凱駿155桿、女C組蔡宜儒157桿、女D組謝秉樺166桿。中華高協CD組月賽，自今年起每年一、四、七、 十月舉行，每次比賽兩輪。

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