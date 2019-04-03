大馬羽賽／超級丹演大逆轉 周天成連2站一輪遊

2019-04-03 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



周天成。圖／YONEX提供（資料照） 分享 facebook 沒能把握第2局19：12的領先優勢，男單世界排名第3的我國「一哥」周天成今天在馬來西亞公開賽遭大陸金滿貫名將「超級丹」林丹逆轉，在超過1小時激戰中以21：13、19：21、19：21出局，連同前一站全英公開賽，連兩站「一輪遊」。

小天過去碰林丹，前3次交手都吞敗，2015年台北公開賽拿下勝利後，接續3年各和林丹對陣都吞敗場，今天雖先下一城，離4年來對戰首勝仍差一步。

首局小天在7：7時連拿5分，再靠林丹失誤拉開領先，局末雖被瓦解2次局末點機會，仍以21：13先下一城。第2局，目前世界排名16的林丹先打出5：0優勢，不過小天接續12分只讓林丹拿2分，10：7逆轉後再以11：8進入技術暫停；恢復比賽後，林丹連3球回球出界，但在12：19後卻連追9分將小天「定桿」，21：19扳平局數。

決勝局由林丹先搶下第1分，小天以強勁殺球回應後，6：10落後下再連趕3球縮小差距；換場後林丹在13：12時連下4分拉開差距，小天雖偶有讓對手飛撲救球不及的好球，15：19時更連追4分扳平，但林丹仍穩住最後2球，以21：19演出逆轉勝。

馬來西亞公開賽屬BWF超級750系列賽，尋求3連霸的「世界球后」戴資穎和男雙盧敬堯／楊博涵昨天先闖關，今天率先登場的混雙組合王齊麟／程琪雅雖以21：17、19：21、19：21遭世界排名第2的大陸組合王懿律／黄東萍逆轉，不過男雙世界排名13的廖敏竣／蘇敬恒以21：13、13：21、21：18拍下世界排名16的大陸組合歐烜屹／任翔宇，成第2組晉級男雙16強的台將。

剛在印度公開賽奪冠的王齊麟／李洋，今天要挑戰成第3組前進16強的台將，兩人緊接著小天後出賽，對手是世界排名首位的印尼名將組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

「羽球王子」王子維今天晚上也要登場，對手是丹麥前「世界球王」安賽龍；台將唯一女雙組合許雅晴／胡绫芳約晚上7點半出賽，對手是俄羅斯組合伯洛托娃（Ekaterina Bolotova）／達夫列托娃（Alina Davletova）。