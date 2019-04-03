全中運那瑪夏取3明火 愛心母火燈傳遞韓國瑜愛與包容

2019-04-03 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



108年全國中等學校運動會母火今天於高雄那瑪夏山區燃起，在「卡那卡那富」族人的祈禱與祝福聲中，高雄市教育局長吳榕峯接引全年不滅的「三明火」，正式宣告108年全中運在高雄啟動。今年全中運母火燈特別以愛心造型，要將市長韓國瑜「愛與包容」精神傳遞跑向全台。

108年全中運4月20至25日在高雄市舉行，將有22縣市、1萬5000名選手參與。高雄市教育局特別選定母火取自那瑪夏區全年不滅的「三明火」，象徵傳承火焰、生生不息。「三明火」是高雄那瑪夏山區的自然地景，主辦單位希望透過全國聖火傳遞，讓更多人看見高雄特有景緻。

卡那卡那富族祭司今天以高亢嘹亮的聲音，呼喚著祖靈，告訴祖靈將取「三明火」為火源，作為108年全中運母火。在勇士們簇擁下，將取得的母火，帶到山腳下卡那卡那富族的祭壇，由族人以優美的歌聲迎接勇士們的到來。祭司隨即引火至108年全中運母火燈，交給教育局長吳榕峯，那瑪夏區區長白樣‧伊斯理鍛等來賓，也一同高舉聖火把，完成108年全中運母火取火儀式，正式宣告108年全國中等學校運動會啟動。

吳榕峯表示，來到那瑪夏區取高雄獨有的天然火「三明火」為母火，是期待透過取火的第一站，讓大家看見高雄特殊的人文、景觀特色。此次108年全中運的起點，獲得原鄉部落祖靈的祝福，相信全中運在高雄舉辦一定會圓滿成功，也預祝選手們超越自我，為自己與代表縣市爭取榮耀。