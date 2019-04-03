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大馬羽賽／男雙開紅盤 周天成強碰「超級丹」

2019-04-03 17:25聯合報 記者曾思儒╱即時報導

周天成。 報系資料照
周天成。 報系資料照
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BWF超級750系列賽的馬來西亞公開賽今天進行第2日賽程，我國男雙世界排名13的廖敏竣／蘇敬恒，首戰世界排名16的大陸組合歐烜屹／任翔宇，決勝局兩度領先4分，雖一度被追平到17：17，但關鍵時刻連拿3分要到賽末點，最終以21：13、13：21、21：18出線，和昨天率先晉級的盧敬堯／楊博涵同闖16強。

蘇敬恒透露，教練有一直提醒對手在和自己打前場，「所以我們一直注意前場回放的球！發球和接發完的前3拍，誰先搶到主動權，誰的得分機會就愈大！」兩人下戰對手是雅加達亞運摘下銀牌的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。

混雙世界排名81的王齊麟／程琪雅，今天是率先出賽的台將，兩人碰世界排名第2的大陸組合王懿律／黄東萍差點上演驚奇，但首局先下一城後被扳平局數，決勝局雖從14：19追到19：20仍差了一步，最終21：17、19：21、19：21遭逆轉，和昨天落馬的李洋／楊景惇都無緣晉級混雙第二輪。

王齊麟今天面臨單日兩戰考驗，下午混雙出局後，晚上就和今年剛攜手的李洋聯手出擊；兩人三天前剛打下超級500分系列賽的印度公開賽冠軍，帶著搭檔第3冠轉戰吉隆坡，馬來西亞公開賽首戰排名首位的印尼名將組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

我國「一哥」周天成和「羽球王子」王子維今天晚上也要登場，小天首戰碰大陸金滿貫名將「超級單」林丹，王子維碰丹麥前「世界球王」安賽龍；台將唯一女雙組合許雅晴／胡绫芳約晚上7點半出賽，對手是俄羅斯組合伯洛托娃（Ekaterina Bolotova）／達夫列托娃（Alina Davletova）。

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