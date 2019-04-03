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網球／換贊助商變時尚 費德勒慶幸擺脫運動服

2019-04-03 14:42聯合報 記者林宋以情╱即時報導

場上以優雅球風著名的「瑞士特快車」費德勒Roger Federer），盼網球場上在未來也能兼具時尚。去年起他和日系時裝品牌合作，不僅能參與產品設計、製作，近日接訪時也打趣表示，記者會終於不必再穿運動服。

費德勒在去年七月告別運動大廠Nike，與日系品牌優衣庫（Uniqlo）簽下十年球衣長約，優衣庫更計畫在未來為費德勒推出兼具時尚的專屬系列，讓運動服不再僅限運動場，而能跨足休閒市場。

這位20座大賽冠軍得主在近日接受時尚雜誌專訪，以一席白色丹寧褲，搭配灰色麻布衫俐落亮相，費德勒說，「我很樂意以這身打扮參與記者會，因為終於可以不用再穿運動套裝了，有時候打扮得宜會讓你自己感覺很棒。」

費德勒坦言，參與產品製作過程中有許多需要討論，包括適合錦織圭的未必也適合他，以及許多不同質料的嘗試，盼能跳脫框架。

「老實說，我覺得有些網球服飾看起來非常糟糕。」費德勒不諱言，產品一度為了向專業網球服導向，反倒缺乏時尚感，或是過多放克圖案，忽略了網球歷史悠久，設計出新潮卻不失經典的網球服是他的目標，「譬如網球polo衫是經典款式，我們希望能夠重新設計，且帶來不一樣的風貌。」

費德勒Roger Federer錦織圭
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