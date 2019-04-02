親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

伴侶賺多少才能維繫感情？ 「至少15萬」揭現實悲歌

邱太三涉關說醫師逃漏稅 扯總統賦予司改職責

運動筆記2019我的全馬初體驗-名古屋女子馬拉松添丁~初馬加油~
健行筆記「波津加」真的是「坡真崎」北邊山女出行簿：茶壺山
NBA今日最佳好球- Josh Jackson (4月2日)今日最佳助攻- Ryan Arcidiacono (4月2日)

華國三太子網賽／莊吉生領軍 台北網球中心抗敵

2019-04-02 20:47聯合報 記者曾思儒╱即時報導

年度男子網壇盛事「2019華國三太子國際男子網球挑戰賽」首度移師內湖台北網球中心，我國「一哥」莊吉生將領地主男將抗敵，嘗試留下金盃。

華國三太子ATP挑戰賽總獎金15萬美元加住宿，是ATP挑戰賽最高等級，今年單打會內賽除從32籤增加到48籤、單打會外賽改為4籤，比賽場地更從過往的台灣大學體育館轉戰北部最高規格的台北網球中心。

參賽選手部分，我國由「Jason」莊吉生領軍，以及2016年雙打冠軍「小胖」楊宗樺和吳東霖等台將，共同對抗「立陶宛型男」貝瑞金斯（Ricardas Berankis），還有在台擁有高人氣的2006澳網亞軍巴格達提斯（Marcos Baghdatis）、2018單打亞軍拉馬納森（Ramkumar Ramanathan），過去5度參賽的2017單打亞軍伊藤竜馬也將來台競逐金盃。

華國三太子ATP挑戰賽將於8日舉辦記者會，今年賽會也推出多重互動，加入中華民國網球協會的官方LINE帳號成為好友渴想雙重好禮，主辦單位也推出回饋方案，3日前預約13日4強賽和14日決賽的大專院校團體，除可享入場免捐贈發票，大會還將額外贈送比賽用球100顆，每日限量5組。

今年賽事從4強賽開始有直播服務，球迷可透過民視無線台、中華電信MOD、Hami Video及ELTA OTT收看比賽。

我國網球「一哥」莊吉生是三太子網賽的地主希望。圖／海碩整合行銷提供
我國網球「一哥」莊吉生是三太子網賽的地主希望。圖／海碩整合行銷提供
分享

莊吉生澳網
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

大馬羽賽／新戰袍加身 戴資穎旋風晉級

2019-04-02 19:11

因禁賽全運會獎牌獎金遭追回 莊佳佳：據理力爭

2019-04-02 13:49

運動菁英育才計畫 61選手55基層團體獲選

2019-04-02 18:44

高球／高協北區月賽 蔡宜儒創生涯最佳暫居領先

2019-04-02 16:04

前國手控體育署 20年來欠國光獎金近2.8億元

2019-04-02 15:03

射箭／湯智鈞撂豪語 盼射下台灣奧運第1金

2019-04-02 19:36

大馬羽賽／台混雙出師不利 戴資穎搶勝

2019-04-02 14:43

大馬羽賽／戴資穎保球后 至少得打到四強才穩

2019-04-02 08:56

邁阿密網賽／費德勒第101冠 伊斯納甘拜下風

2019-04-02 00:19

藤球／選訓會議 亞錦賽、亞青少賽國手名單出爐

2019-04-01 20:56

莊佳佳禁賽任公職 桃園市：任用資格符合法規

2019-04-01 20:11

舉重／蔡溫義適任問題 李文彬：盡快決議

2019-04-01 19:58

全體出席董事無異議通過 李文彬續任國訓執行長

2019-04-01 18:45

跆拳道／莊佳佳恐被禁賽 鄭文燦：行政疏失受害者

2019-04-01 17:54

網球／謝淑薇女單升至第24 距生涯最佳只差1名

2019-04-01 17:14

F1／法拉利引擎出問題 送賓士包辦冠亞軍

2019-04-01 17:04

排球／分享運動經 陳怡如推薦女生多練上半身

2019-04-01 15:32

邁阿密網賽／費德勒四度稱王 奪生涯第101冠

2019-04-01 09:31

印度羽賽／抗思鄉之情 「麟洋配」收合拍最大冠

2019-04-01 09:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪打滿末節攻5分 暴龍12分差勝魔術

2019-04-02 09:49

日職／王柏融全場4支1 火腿1：3不敵樂天

2019-04-02 18:45

不適應無球打法 林書豪很難融入暴龍

2019-04-02 10:00

NBA／湖人卡盧索生涯新高：每戰都是求職信

2019-04-02 00:28

世界盃男籃／怪物新人威廉森 美國隊有意徵召

2019-04-02 12:33

大馬羽賽／新戰袍加身 戴資穎旋風晉級

2019-04-02 19:11

日職／台灣巨怪終上一軍 廖任磊擔任西武中繼

2019-04-02 07:00

NBA／詹姆斯世界盃缺席 東京奧運沒說死

2019-04-02 09:25

NBA／格林本季新高29分 暴龍隊史六度分區封王

2019-04-02 11:24

NBA／深受綠衫軍愛戴 韋德獲贈冠軍地板驚喜

2019-04-02 13:20

大馬羽賽／戴資穎保球后 至少得打到四強才穩

2019-04-02 08:56

NBA／開女兒愚人節玩笑 綠衫軍教頭遭報應

2019-04-02 16:36

NBA／綠衫軍先禮後兵 韋德TD花園最終戰吞敗

2019-04-02 10:29

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

2019-04-02 18:46

大馬羽賽／台混雙出師不利 戴資穎搶勝

2019-04-02 14:43

日職／10天4球場1387公里 王柏融的遠征挑戰

2019-04-02 10:44

NBA／最佳新秀誰屬 西蒙斯投給唐西奇

2019-04-02 10:40

MLB／洋基傷兵潮 史丹頓、安都哈拉傷缺陣

2019-04-02 08:23

NBA／曾重用林書豪 籃網教頭亞特金森傳獲續約

2019-04-02 14:09

MLB／安都哈右肩關節唇撕裂 最慘可能整季報銷

2019-04-02 11:58

中職／職棒第五隊 影響大學、社會隊？

2019-04-02 01:04

NBA／遭公鹿末節擊潰 籃網季後賽路步步驚心

2019-04-02 12:50

日職／日本仙台演台灣內戰 今天有機會

2019-04-02 00:26

MLB／海斯6.1局無安打被拉下 金鶯牛棚險砸鍋

2019-04-02 11:28

因禁賽全運會獎牌獎金遭追回 莊佳佳：據理力爭

2019-04-02 13:49

前國手控體育署 20年來欠國光獎金近2.8億元

2019-04-02 15:03

MLB／本季初登板 陳偉殷後援一個都沒抓到

2019-04-02 00:15

日職／「平成怪物」續戰「令和」 松坂拚200勝

2019-04-02 16:14

NBA／2019一場未打 灰狼柯文頓動刀

2019-04-02 15:15

NBA／末節轟垮灰狼 拓荒者重回西區第3

2019-04-02 15:00

MLB／今日戰績表 普萊斯也擋不住紅襪3連敗

2019-04-02 16:07

中職／艾銳克接替人選來了 里迪披上兄弟球衣

2019-04-02 19:17

日職／陳冠宇登錄羅德一軍 台將新球季第5人

2019-04-02 15:37

邁阿密網賽／費德勒第101冠 伊斯納甘拜下風

2019-04-02 00:19

MLB／7局12K平個人新高 克里文格不滿意球速

2019-04-02 12:33

棒球／吳昇峰、王政浩 業餘雙王牌入選中培隊

2019-04-02 00:43

NBA／溜馬主場擊退活塞 爭主場優勢還得加油

2019-04-02 11:45

NBA／上週最佳球員 里拉德、佐蒙德攜手獲選

2019-04-02 11:16

NCAA╱杜克、北卡都回家 最後4強新血爭鋒！

2019-04-02 16:31

日職／巨人主場擊垮阪神 陽岱鋼本季打點開張

2019-04-02 20:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top