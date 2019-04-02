華國三太子網賽／莊吉生領軍 台北網球中心抗敵

2019-04-02 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



年度男子網壇盛事「2019華國三太子國際男子網球挑戰賽」首度移師內湖台北網球中心，我國「一哥」莊吉生將領地主男將抗敵，嘗試留下金盃。

華國三太子ATP挑戰賽總獎金15萬美元加住宿，是ATP挑戰賽最高等級，今年單打會內賽除從32籤增加到48籤、單打會外賽改為4籤，比賽場地更從過往的台灣大學體育館轉戰北部最高規格的台北網球中心。

參賽選手部分，我國由「Jason」莊吉生領軍，以及2016年雙打冠軍「小胖」楊宗樺和吳東霖等台將，共同對抗「立陶宛型男」貝瑞金斯（Ricardas Berankis），還有在台擁有高人氣的2006澳網亞軍巴格達提斯（Marcos Baghdatis）、2018單打亞軍拉馬納森（Ramkumar Ramanathan），過去5度參賽的2017單打亞軍伊藤竜馬也將來台競逐金盃。

華國三太子ATP挑戰賽將於8日舉辦記者會，今年賽會也推出多重互動，加入中華民國網球協會的官方LINE帳號成為好友渴想雙重好禮，主辦單位也推出回饋方案，3日前預約13日4強賽和14日決賽的大專院校團體，除可享入場免捐贈發票，大會還將額外贈送比賽用球100顆，每日限量5組。