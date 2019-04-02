讓全球衝浪客看到台東 饒慶鈴受邀為世界衝浪聯盟頒獎

2019-04-02 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



世界衝浪聯盟（World Surf League，簡稱WSL）日前在澳洲黃金海岸，舉辦2018年全球分站賽冠軍得主頒獎典禮，台東縣長饒慶鈴受邀為世界長板男、女總冠軍頒獎，她不但是WSL 1976年成立至今，首位站上頒獎典禮舞台的華人，透過網路直播也讓全球衝浪愛好者看見台東。

台東縣舉辦「台灣國際衝浪公開賽」今年邁入第9年，不但獲得WSL認證，更在去年舉辦世界長板男女冠軍賽、世界青少年男女冠軍賽，WSL在澳洲舉辦頒獎典禮就邀請饒慶鈴，為去年在台東產生的世界長板男、女總冠軍頒獎，分別是來自南非的史蒂芬．索爾（Steven Sawyer）、美國女選手索利歐．愛利克（Soleil Errico）。

現場饒慶鈴以流利英文，表達台東熱切期待舉辦2019、2020，甚至日後更多屆世界長板男女冠軍賽、世界青少年男女冠軍賽，也歡迎大家到台東比賽、旅遊，獲得與會人士熱烈掌聲回報。