大馬羽賽／新戰袍加身 戴資穎旋風晉級

2019-04-02 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎大馬賽前發表最新戰服。圖／VICTOR提供 分享 facebook

穿上嶄新的戰袍，我國羽球「世界球后」戴資穎今天在馬來西亞公開賽踏出3連霸第一步，她首戰面對世界排名35的香港鄭旋，只花27分鐘就以21：14、21：13過關，「球后保衛戰」也有好的開始。

馬來西亞公開賽屬國際羽總（BWF）超級750的大賽，總獎金達70萬美元，我國「世界球后」戴資穎是女單衛冕軍，也是冠軍大熱門，不過小戴本周也面臨「球后保衛戰」，包括世界排名第2的大陸好手陳雨菲、第3的日本女將奧原希望都進逼后座，小戴至少要打進4強才能續保球后。

首戰碰第一次交手的鄭旋，小戴花不到15分鐘就以21：14先下一城；第2局小戴3：1後再連拿6分，早早拉開領先，花不到半小時就以21：13開出紅盤。

台將今天由混雙打頭陣，李洋／楊景惇雖以16：21、10：21不敵排第8種子的印尼組合哈菲茲（Hafiz Faizal）／格洛瑞亞（Gloria Emanuelle Widjaja），不過接續登場的男雙盧敬堯／楊博涵只花24分鐘就以21：13、21：12輕取美國華裔兄弟檔周菲利／周萊恩，率先站上16強。

盧楊配和小戴先突圍，明天「一哥」周天成將接棒登場，他預計下午5點50出戰大陸金滿貫名將「超級丹」林丹，「羽球王子」王子維約晚上6點半碰丹麥前球王安賽龍；剛在印度公開賽打下男雙金盃的王齊麟／李洋和另組男雙廖敏竣／蘇敬恒，女雙女雙張淨惠／楊景惇及許雅晴／胡綾芳及混雙盧敬堯／李佳馨、王齊麟／程琪雅都將在明天出賽。