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運動菁英育才計畫 61選手55基層團體獲選

2019-04-02 18:44聯合報 記者劉肇育╱即時報導

108年運動菁英育才計畫公布獲選名單。圖／中華奧會提供
108年運動菁英育才計畫公布獲選名單。圖／中華奧會提供
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由中華奧會主席林鴻道全力支持的「運動菁英育才計畫」，在今天公布第一階段108年運動菁英育才計畫獲選名單，包括雅加達亞運男子團體射箭金牌成員湯智鈞在內，共計有61名選手、55個基層運動團隊獲選，希望透過資源贊助的方式幫助國內小將未來在國際舞台發光發熱。

台灣運動發展促進會在106年4月成立後，以結合社會各界之力、創造良好的體育環境為目標，而中華奧會主席同時也是該會理事長的林鴻道在過去兩年也分別捐出2000萬與4000萬作為年度計畫執行經費，並喊話放眼奧運四面金牌的目標。

108年運動菁英育才計畫選手名單，是以國內選手在國際競技場上較不受體型限制，較具奪牌、奪金競爭力之運動項目，選定田徑羽球、體操、射箭、射擊、桌球、游泳、舉重、空手道、跆拳道之具潛力的選手。

林鴻道表示，基於對體育的徹底了解，強調體育要強，基層最為重要，於是全力督促台灣運動發展促進會打造運動菁英育才計畫，從訓練資源、傷害防護到經濟支持與教練支持，照顧8歲到18歲的運動員，不受運動傷害困擾，更能全心投入運動，並延長運動生命，放眼2024年奧運。

其中18歲的湯智鈞就被視為明年東京奧運奪牌重點選手之一，他表示登上奧運殿堂一直是他的憧憬，接下來他將先全力爭取奧運參賽門票，「期待能在奧運團體賽及個人賽，為我國拿下首面射箭金牌。」

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