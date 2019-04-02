射箭／湯智鈞撂豪語 盼射下台灣奧運第1金

2019-04-02 19:36 中央社 台北2日電



年僅18歲的箭客湯智鈞，是去年雅加達—巨港亞運男子射箭團體賽的金牌班底。 聯合報系資料照 分享 facebook

年僅18歲的箭客湯智鈞，是去年雅加達—巨港亞運男子射箭團體賽的金牌班底，他還有更遠大的抱負和目標，期許2020東京奧運能替台灣拿下射箭隊史在奧運的第1金。

由中華奧會主席林鴻道催生的運動菁英育才計畫，今天在體育署召開記者會，這項計畫是要培養更多台灣年輕、有潛力的運動選手，而湯智鈞也是被納入計畫的一員，他坦言，這個計畫可以照顧很多家境不好的運動員，對他來說，則可減少器材消耗帶來的負擔。

從國小五年級開始練射箭，國三那年湯智鈞就確定了自己未來的路，「我想朝國際舞台邁進」。他表示，透過射箭，可以雕琢心性，讓他變得更穩重，也更專注，「射箭這項運動，只要心情上的細微變化，差一點結果就會差很多」。

因自小習箭，讓湯智鈞的心智年齡遠比同儕來得更成熟，他表示，今年最重要的比賽是世界射箭錦標賽，這也是攸關他能否進軍奧運的關鍵戰役，因射箭世錦賽團體賽前8強的國家，將可取得3張滿額入場券。

但湯智鈞的目標可不是參賽而已，他撂下豪語：「我希望替台灣拿下射箭在奧運的第1面金牌」。

湯智鈞強調，他不會自我設限，這面奧運射箭首金是在團體賽、還是個人賽出爐，他信誓旦旦地說：「我一定會拚到。」