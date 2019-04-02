高球／高協北區月賽 蔡宜儒創生涯最佳暫居領先

2019-04-02 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



桃園會稽國中國一蔡宜儒在北區月賽第一輪以74桿領先各組選手。圖／中華高協提供 分享 facebook

108年中華高協C、D組月賽今天在關西山溪地、清泉岡及南寶三座球場揭幕，就讀桃園會稽國中一年級的蔡宜儒，以74桿個人生涯最佳成績，在北區女子C組技壓群芳，且居所有參賽72名選手之冠，準備迎接個人在北區月賽第一座后冠。

蔡宜儒前九洞並不出色打了42桿，後九洞則是驚喜連連，獵下生平第一隻老鷹及2隻小鳥，沒有任何柏忌，只用32桿，在場觀戰的媽媽也被女兒神來一筆的演出而震撼。

蔡宜儒說，她在標準桿5桿距離350碼的第16洞用一號木桿開球，距旗位約130碼處，再以9號鐵直上果嶺，距洞口僅10碼，再推球入洞，順利抓下老鷹。蔡宜儒從小熱愛運動，因就讀的桃園同德國小有高爾夫社團，讓她得以從興趣到專精按部就班成為選手，雖然球齡不長，只不到四年，卻持續進步、展現潛力。

北區四月賽同時吸引旅泰的僑生金巧倫和三名花蓮學童林廷臻、廖英君（東竹國小）、楊喻棠（海星國小）跨海越區參賽。東竹國小老師李易美表示，東區的高爾夫還在起步階段，靠中華高協的扎根計劃經費跨出第一步，要趕上北區的水準，還得更加把勁，不過才念小五的廖英君第一次參賽就打107桿，展現東區的潛力。東華大學教授楊昌斌也開車經蘇花公路，親自帶著就讀小三的女兒楊喻棠參賽，站在第一線全力推廣東區高球運動。

北區其各組領先的選手，女子D組（年滿8歲、未滿11歲）洪阡瑋81桿，她同時也是1月北區月賽女D組冠軍；男子C組（年滿11歲、未滿13歲）黃凱駿77桿；男子D組謝承洧76桿，有機會繼1月後，再奪分組第一。C、D組月賽是每逢1、4、7、10月舉行。

北區月賽賽事總監詹明宏表示，山溪地球場每一洞的都有不同樹種，距離雖不遠，卻有變化及難度，且果嶺保養佳，可以展現技術。例如第18洞球道呈大灣曲狀，如果第一桿打不遠，左右兩邊的樹木會影響視線，很難2桿就上果嶺，「第11洞從高往低處打，右邊是OB、左邊是水池，只要打歪就易被罰桿，也有難度。」中華高協四月C、D組月賽進行兩回合，明天同時在北、中、南三區收兵。