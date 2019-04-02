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大馬羽賽／台混雙出師不利 戴資穎搶勝

2019-04-02 14:43聯合報 記者曾思儒╱即時報導

李洋和楊景惇混雙出擊，但首戰出師不利。 聯合報系資料照
李洋和楊景惇混雙出擊，但首戰出師不利。 聯合報系資料照
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剛在印度公開賽打下男雙金盃的我國雙打好手李洋，今天在馬來西亞公開賽和楊景惇混雙出擊，只是還來不及適應場地，就以16：21、10：21不敵排第8種子的印尼組合哈菲茲（Hafiz Faizal）／格洛瑞亞（Gloria Emanuelle Widjaja），沒能為台將開出紅盤。

馬來西亞公開賽屬國際羽總（BWF）超級750的大賽，總獎金達70萬美元，我國「世界球后」戴資穎是女單衛冕軍，「一哥」周天成和「羽球王子」王子維也將在男單亮相，周日剛打下印度公開賽冠軍的李洋／王齊麟也乘勝追擊。

今天首日賽程共有3組台將登場，李洋和楊景惇打頭陣，男雙盧敬堯／楊博涵約台灣時間今天下午4時30分出擊，尋求連霸的小戴預計在下午5時50分出戰香港鄭旋；周天成和王子維的男單賽程，廖敏竣／蘇敬恒和王齊麟／李洋的男雙、女雙張淨惠／楊景惇及許雅晴／胡綾芳及混雙盧敬堯／李佳馨、王齊麟／程琪雅首戰則是明天登場。

打頭陣的李洋／楊景惇在世界排名110，和排世界第10的印尼對手有段差距，且李洋在前一站打到最終日，他透露前天晚上根本沒睡到覺，所以昨天沒到球場，「感覺是比較不適應場地。」

他和王齊麟搭檔3個月已經打下3座金盃，層級從超級100的法國公開賽、超級300的西班牙名人賽到超級500的印度公開賽，不過本周挑戰超級750金盃的第一戰就很「硬」，將碰上目前男雙世界排名首位的印尼組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

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