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大馬羽賽／戴資穎保球后 至少得打到四強才穩

2019-04-02 08:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

我國「世界球后」戴資穎，今日坐滿球后121周，大馬賽結果也攸關球后寶座。 記者陳...
我國「世界球后」戴資穎，今日坐滿球后121周，大馬賽結果也攸關球后寶座。 記者陳正興／攝影
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超級750系列馬來西亞羽球公開賽，2日吉隆坡開打。我國「世界球后」戴資穎，今日坐滿球后121周，大馬賽結果也攸關球后寶座，她預計晚間六時女單首輪迎戰中國大陸鄧旋，力拚大馬賽三連霸之餘，戴資穎至少需闖四強才能穩住世界第一。

大馬羽賽總獎金70萬美元（約台幣2173.5萬元），冠軍積分11000分，戴資穎目前積分95667分，世界第二大陸陳雨菲以88079分緊追在後，世界第三日本奧原希望86953，都有可能威脅球后地位。

戴資穎八強賽有可能碰上才在印度羽賽封后的泰國「一姐」伊瑟農（Ratchanok Intanon），四強有機會與印度辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）或陳雨菲交手。陳雨菲近況火燙，本季先後在超級300瑞士公開賽、全英公開賽二連冠，全英賽更生涯首勝戴資穎。

男單部分「一哥」周天成首輪碰上「超級丹」林丹，王子維則要交手印度賽奪冠的世界第四前丹麥球王安賽龍(Viktor Axelsen)，兩人賽程明日登場。

男雙共計三組出賽，廖敏竣／蘇敬恆、盧敬堯／楊博涵，與印度羽賽獲本季第三冠的「麟洋配」，首輪就有硬仗碰印尼世界第一地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya)。女雙許雅晴／胡綾芳，混雙則有兩組，李洋／楊景惇今日打頭陣，以及王齊麟／程琪雅。

戴資穎羽球周天成
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