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舉重／蔡溫義適任問題 李文彬：盡快做出決議

2019-04-01 19:58聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

針對日前兩屆奧運舉重金牌好手許淑淨日前爆出禁藥禁賽風波，連帶引發教練蔡溫義適任國家隊總教練問題，國訓中心執行長李文彬今天表示，目前必須要邀集體育署及中華舉重協會一起討論，才會有後續處理辦法。

日前已退役的舉重好手許淑淨未通過藥檢遭禁賽消息曝光，中華奧會28日依照世界反禁藥組織（WADA）3月6日來函，公布涉及禁藥選手名單，包括日前所知的許淑淨與仁川亞運金牌得主林子琦外，另有健力、健美及田徑選手等共11人。

而在中華奧會公布的內容中顯示，許淑淨與林子琦被驗出的禁藥項目完全相同，也引發外界對於教練蔡溫義是否適任舉重隊總教練的疑慮。對此李文彬表示，「國家培訓隊的教練其實是由協會依據遴選辦法，送訓輔會通過後依據辦法遴選出來，再送到國訓來擔任教練工作，依照目前署長（高俊雄）特別指示，會再邀集體育署及舉重協會這邊大家來做一個討論，依據適用規定來做進一步處置。」

李文彬透露，目前蔡溫義仍然待在國訓中心，在程序決議出來前仍不影響到他的教練職務，而體育署長高俊雄日前在例行記者會上表示，希望國訓中心能在15日前給出答案，李文彬表示，目前正在積極聯繫協會及體育署，希望能夠盡快來處理，「上周五我們就開始聯繫，但遇到本周清明連假開始，大家也有比較多事情要處理，到現在還未有明確時間表出來，希望能在連假結束後盡快處理這件事情。」

國訓中心執行長李文彬（左）。記者毛琬婷／攝影
國訓中心執行長李文彬（左）。記者毛琬婷／攝影
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