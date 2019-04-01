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F1／法拉利引擎出問題 送賓士包辦冠亞軍

2019-04-01 17:04台灣醒報 台北報導

F1豪門車隊法拉利因為車子出差錯，導致旗下車手勒克萊爾(右)痛失冠軍，也被強敵賓...
F1豪門車隊法拉利因為車子出差錯，導致旗下車手勒克萊爾(右)痛失冠軍，也被強敵賓士車隊雙車手包辦前二名，冠軍為漢米爾頓(左)。 美聯社
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F1賽事2019年第二站迎來戲劇性劇本，強權法拉利車隊因引擎出問題而出包，慘遭賓士車隊逆襲！

F1日前迎來新賽季第二站：巴林站賽事，排位賽表現出色的法拉利車隊好手勒克萊爾與維特爾於1日決戰大出包，前者因引擎出問題、後者則是打滑車損，慘遭另一隻豪門賓士車隊「超車」，最終由賓士旗下的當今車王漢米爾頓拿下此賽道冠軍。

賓士車隊趁虛奪冠亞

根據《AU新聞網》報導，全球最頂級超跑賽事F1迎來新賽季第二站，巴林站的前導排位賽中，法拉利車隊的小將勒克萊爾表現精彩，他與隊友維特爾包辦前2名，然而，到了1日的最終戰中，勒克萊爾的車子卻在尾聲發生引擎故障，因此把冠軍拱手讓給賓士車隊的車王漢米爾頓，遺憾痛失冠軍。

勒克萊爾與維特爾在前40圈表現堪稱完美，就在法拉利車隊認為拿下巴林站不遠的時候，勒克萊爾的引擎發生問題，發生明顯減速，被賓士車隊明星車王漢米爾頓把握機會超車，而隊友維特爾也在關鍵時刻「掉鏈子」，發生打滑事故被甩開，最終巴林站的冠亞軍都由賓士車隊包辦（漢米爾頓與博塔斯），勒克萊爾僅能為法拉利保住第3名，維特爾則以第5名坐收。

勒克萊爾敗而不失積極

據《衛報》報導，本次遺憾的車子事故讓勒克萊爾丟掉生涯首座分站冠軍，但這位21歲潛力好手賽後的對答也令人讚賞。勒克萊爾指出，車隊的後勤工作已經做得很好，讓我在前面表現不錯，雖然最終結果不完美，在恭喜賓士車隊之後，法拉利也有信心在後續強勢回歸。

法拉利車隊領隊比諾托賽後指出，目前還未發現勒克萊爾的車子引擎出了什麼問題，但也讚美旗下車手勒克萊爾，「幸好他臨場反應很好，至少替車隊留下第三名，積分並未失去太多，車隊雖然落敗但未失去積極心態，相信下一站會跑得更好。」

總結巴林站前6強車手，拿下冠軍則是車王漢米爾頓，亞軍是同廠牌車手博塔斯，法拉利超級新秀車手勒克萊爾保住季軍，而第4名是紅牛車隊的維斯塔潘，第5名則是因個人失誤而丟掉優勢的法拉利車手維特爾，第6名則是老牌廠牌、麥卡倫車隊的未來希望諾里斯。

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