排球／分享運動經 陳怡如推薦女生多練上半身

2019-04-01 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



重返球場、加入極速超跑隊後就拿下企業排球聯賽14年人氣后的陳怡如，今天出席全民瘋運動女子美力時代課程宣傳記者會，她以自身經歷與大家分享女生的運動經驗，不論是運動員或一般女生，她推薦多鍛鍊上半身，尤其是背肌與肩膀，「女生比男生練起來很難，從愛美角度來看也是，因為夏天穿背心看起來也會更有線條。」

2017年台北世大運結束後，陳怡如休息1年後再度重回排球場，加入極速超跑隊後就拿下企業排球聯賽14年人氣后，結束球季後，陳怡如腳步仍不停歇，除了將身上傷勢養好外，也要專心投入博士班課業，而除了球員、學生身分外，自己也在致理科技大學兼課教排球，去年暑假也在因緣際會下接下學校一般組男、女排教練位置。

「自己當了教練後才懂得，當教練又是另一個立場。」陳怡如說，「以往當球員可能就是專注在自身上就好，當了教練除了要看全面外，更深刻體會到問題出現後，是否有立刻解決的能力。」