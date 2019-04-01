邁阿密網賽／費德勒四度稱王 奪生涯第101冠

2019-04-01 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



賽前直呼地主重砲伊斯納（John Isner）不好惹，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）男單決賽有備而來，只花63分鐘6：1、6：4輕取伊斯納，三度邁阿密網賽封王，同時也收下生涯第28座名人賽冠軍、第101座冠軍金盃，朝史上最多康諾斯（Jimmy Connors）的109冠邁進。

費德勒二月在杜拜網賽封王，加上這座冠軍，他也成為本季首獲複數冠軍球員，「這周太棒了，我很開心能奪冠，感覺不可思議。」他1999年首度在此地拚戰，時隔20年仍在這裡並高捧冠軍，「這對我而言別具意義。」

20座大賽冠軍得主此役發球局全保，首盤只讓伊斯納保發一局，僅用24分鐘拿下，次盤雙方一路保發，伊斯納拚戰之餘盤末左腳還出現不適，讓費德勒在第十局逼出兩個破發點，笑納繼2005、2006、2017年後賽會第四冠。

37歲的費德勒前一站印地安泉決賽敗給汀恩，但現在感覺自己非常健康，也才能連續四周拚戰，這是他過去幾年不曾有過的，所以特別珍惜。

伊斯納也恭賀費德勒，且敬佩費德勒的不老表現，不僅決賽狀況好，整個比賽甚至生涯都很傑出，盼費德勒持續打別退休，「你所做的十分不可思議，我們很幸運能夠碰到你，希望你繼續保持下去。」

費德勒接下來將備戰紅土賽季，為法網做準備，今年馬德里網賽確定不會缺席，「我對紅土並沒有十足把握，甚至不知道該怎麼滑步，感覺就像嬰兒學步。但我很興奮，也是很棒的挑戰和測試。」