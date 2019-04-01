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印度羽賽／抵抗思鄉之情 「麟洋配」收合拍最大冠

2019-04-01 09:00聯合報 記者林宋以情╱即時報導

我國羽球男雙組合王齊麟／李洋昨日收下合作以來最高等級冠軍，一捧超級500系列賽印度公開賽男雙金盃，同時也是兩人合拍第三冠。李洋表示，從2月起就展開世界巡迴賽征途，從歐洲到亞洲連續七周征戰已經是自己最長紀錄，難免想家，不過接下來超級750系列大馬賽仍努力拚，力創佳績。

「麟洋配」昨日以兩個21：14擊敗印尼組合蘇華迪（Ricky Karanda Suwardi）／帕拉塔瑪（Angga Pratama），一嘗二連冠滋味。

李洋2017年曾與前搭檔李哲輝在法國超羽賽封王，換算BWF新制為750等級，不過印度賽仍是「麟洋配」合作以來最大冠軍，勝過前兩冠西班牙超級300羽賽、法國超級100系列賽。搭檔不到半年就奪三冠，李洋表示，最大的進步是兩人的默契配合，「我需要做的就是打好原本擅長的網前，盡量組織球路給齊麟進攻，會使我的想法更加清楚明確。」

連七周征戰，李洋感謝國訓的防護員溫智凱，以及長庚醫療團隊派人跟隨三站，讓他們疲憊之餘仍受到專業照顧，倒是思鄉之情難解，「大概從第三站全英賽就想台灣了。之前最多是出國三周，這次直接變七周，實在很讓人想家。」

為了備戰2日登場的馬來西亞公開賽，「麟洋配」昨晚比賽一結束就趕車去機場，大馬賽首輪將碰上世界第一印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya)，李洋表示，「我們會盡力去面對，努力去拚他們。」

王齊麟（左）、李洋（右）昨日拿下超級500系列賽印度公開賽男雙金盃。圖／李洋提供
王齊麟（左）、李洋（右）昨日拿下超級500系列賽印度公開賽男雙金盃。圖／李洋提供
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