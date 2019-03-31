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印度羽賽／速退印尼組合 王齊麟、李洋收合拍最大勝利

2019-03-31 20:12聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

王齊麟（左）、李洋（右）。圖／Badminton photo提供(資料照)
王齊麟（左）、李洋（右）。圖／Badminton photo提供(資料照)
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連續三站打進最終戰、力拚合拍後的第三冠，我國羽球新男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在世界巡迴超級500等級的印度公開賽男雙冠軍賽，只耗時30分鐘，以2個21：14拍落印尼組合蘇華迪（Ricky Karanda Suwardi）／帕拉塔瑪（Angga Pratama），收穫兩人合拍後的最大勝利。

男雙世界排名第55的「麟洋配」，這組國中同窗組合今年各自與原搭檔拆夥，1月起合拍，首站來到西班牙，就奪下合拍後首冠，之後轉戰法國也順利登頂，本周轉往亞洲，「麟洋配」又在印度公開賽打進最終戰，繼瑞士、法國後，連續三站闖進決賽。

開賽「麟洋配」就陷入落後，儘管一度追成7平，隨後又被對手打出4：1攻勢陷入落後局面，但王齊麟／李洋仍努力追趕，從10：12起連下4分逆轉戰局，雖然又一度被對手追到1分差，「麟洋配」仍穩住陣腳，擴大領先優勢，只用了12分鐘就以21：14先下一城。

次局前段戰況拉鋸，「麟洋配」在3平後連下3分要回領先，並取得11：6的領先來到技術暫停，重回賽場後王齊麟／李洋持續進攻，在第二個冠軍點靠著王齊麟一記對角線的再見殺球，奪下合拍後的第三冠，也是兩人合作後的最大勝利。

羽球

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