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射箭／企業聯賽元年登場 袁叔琪「代打」成彩蛋

2019-03-31 19:04聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

企業射箭聯賽元年開幕戰今在國體大展開。圖／企業射箭聯盟提供
企業射箭聯賽元年開幕戰今在國體大展開。圖／企業射箭聯盟提供
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企業射箭聯賽元年開幕戰31日在國立體大體育館登場，2002年釜山亞運女子反曲弓個人賽金牌、2004年雅典奧運團體賽銅牌袁叔琪，以寒舍教練身分上場「代打」，第一箭就射出滿分10分，成為開幕戰最大彩蛋。

在各界引頸期盼之下，企業射箭聯賽元年正式開打，由甲山林企業、凱撒集團、寒舍集團、台中商銀及台南（恒耀工業）企業射箭隊和協會青年隊6隊同場比準，接下來將於4月5日至7日繼續在國體大進行3天熱戰。

開幕戰中的一大亮點，是女子團體賽寒舍對協會青年隊之戰，寒舍隊出賽名單赫見袁叔琪的名字，大家一定會問：「袁叔琪不是教練嗎？教練也可以上場比賽嗎？」沒錯，她的確是教練，會上場「代打」，其實純屬意外也是情非得已。

原來企業射箭聯賽元年原訂3月30日開幕，但撞到泰國亞洲射箭大獎賽延至31日，但寒舍陣中高佳萍和劉詩翎兩名箭手還是趕不及，如果比賽再延的話影響太大，所以大會最後在袁叔琪自己也同意的情況下，讓她上場「代打」。

結果袁叔琪一上場就先來個滿分10分箭，贏得滿堂采，但第二箭就出現5分箭，果然很有「袁叔琪風格」，雖然最後寒舍以0：6敗給協會青年隊，但對自己的表現，袁叔琪平常心以對，她說：「練多練少騙不了人，呈現出來的結果就是這樣。」

袁叔琪今天「代打」上陣。圖／企業射箭聯盟提供
袁叔琪今天「代打」上陣。圖／企業射箭聯盟提供
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袁叔琪表示，二月過完年後接到寒舍集團總裁蔡辰威的訊息，問她近況和是否想考博士班，並邀她加入寒舍企業射箭隊，「蔡主席從2004年就開始幫我，是我人生中超級大貴人，我當然二話不說就答應，也很感動有機會參與企業射箭聯賽。」

目前在埔里暨南國際大學擔任專案講師的袁叔琪透露，自己一月時有參加亞運選拔賽，「但其實我只是射健康的啦，我知道自己練太少不可能選上，沒想到竟然還過了初選，複選才被刷下來，已經很訝異了。」

回憶一月時的選拔賽，袁叔琪笑說：「初選比3天，每天4局共比12局，第一天我用體力比，第二天靠意志力，第三天拿生命下去比。」為了在開幕戰上場代打，袁叔琪最近也惡補了一下，「一天練了30幾支箭，這可是我近3個月單日最大訓練量。」

談到自己對企業射箭聯賽的期許，袁叔琪說：「主要是經驗和技術的傳承，我希望能給選手技術上一些啟發，我不會想把選手捏成我要的樣子，只希望他們勇敢做自己，成為他們自己喜歡的樣子。」

亞運

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