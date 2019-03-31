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運動選手失眠服藥得小心 專家：睡前勿訓練

2019-03-31 17:15台灣醒報 台北報導

舉重好手許淑淨說她因失眠服藥財誤服禁藥。 圖／聯合報系資料照
舉重好手許淑淨說她因失眠服藥財誤服禁藥。 圖／聯合報系資料照
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「運動員不要依賴藥物，且睡前3小時應停止訓練。」針對舉重好手許淑淨說她因失眠服藥，新光醫院睡眠中心主任林嘉謨31日受訪時指出，運動員若服用安眠藥，長期下來會造成上癮、精神耗弱等副作用，反而更容易影響場上表現。他強調，選手及教練都應有生理時鐘的概念，睡前3小時就應停止訓練。

睡前應停止訓練

日前有媒體指出，我國舉重好手許淑淨因為傷勢造成失眠，之後服用安眠藥及膳食補充藥物，造成2017年藥檢呈陽性反應，日前與中華隊多位好手都名列禁藥名單，現階段已被追回2017年世界舉重錦標賽的銀牌，且未來一年內若再有台灣的舉重選手使用禁藥，可能會讓郭婞淳失去參加東京奧運的資格。

對此，林嘉謨建議，選手與教練應注意「生理時鐘」的概念，他舉例，之前曾有遇過籃球員被教練操倒掛，直到晚上10時才結束練習，卻要求11時就上床就寢，選手根本睡不著。因此他提醒，運動員應在睡前3-4小時結束練習，最好不要依賴藥物，容易造成上癮，隔天甚至會精神不濟，適得其反。

常用藥物內含禁藥

高雄市藥師公會常務理事藍慈惠則強調，運動員的藥物管理都經過醫師把關，尤其安眠藥為管制藥物，即便是開立處方，醫師也必須向主管機關定期回報。她也說，安眠藥確實有讓神經放鬆的效果，但也隱含成癮的風險，若未經過醫師同意使用，同樣會被以服用毒品看待。

「除了安眠藥外，感冒藥也可能內含禁藥成分。」現為長庚醫院運動醫療召集人的林瀛洲表示，麻黃素是感冒藥的常見成分，它能讓鼻子的血管收縮，讓病人不會流鼻水，但麻黃素裡面內含的「興奮劑」屬於運動禁藥。而一般為減緩咳嗽，外面診所大多會開「β致效劑」讓支氣管擴張，但由於會刺激腎上腺素分泌，同樣也屬禁藥。

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舉重許淑淨

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